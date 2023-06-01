Военные сорвали новую попытку террористов прорваться в Белгородскую область

Формирования удалось отбросить, они понесли существенные потери — уничтожено более 30 украинских террористов, четыре бронемашины, один "Град" и один пикап

01 июня 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минобороны РФ заявило, что российские военные сорвали новую попытку киевского режима провести террористический акт в отношении граждан Шебекино. Как заявила пресс-служба оборонного ведомства, около 3 часов утра украинские формирования предприняли попытку вторжения.

С украинской стороны атаку совершили до двух мотопехотных рот, которые были усилены танками. Российским военным удалось отразить три атаки террористов в районе населённого пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино".

Формирования удалось отбросить, они понесли существенные потери – уничтожено более 30 украинских террористов, четыре бронемашины, один "Град" и один пикап. Нарушения госграницы не допущено.

Напомним, что о заходе ДРГ на территорию Грайворонского округа заявил 22 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчёркивал, что ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Минобороны РФ заявляло, что в ходе контртеррористической операции авиация, артиллерия и подразделения прикрытия госграницы заблокировали и разгромили противника. Были уничтожены 70 террористов, четыре бронемашины и пять пикапов.