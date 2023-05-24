В результате атаки украинской ДРГ под Белгородом повреждены не менее 500 домов

Восстановительные работы уже идут. Ведётся сбор заявок от жителей по ремонту имущества и автомобилей, которые были повреждены

24 мая 2023, 23:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Не менее 500 домов были повреждены в результате действий украинских диверсантов, которые 22 мая вторглись на территорию Белгородской области. Как сообщает ТАСС, такие предварительные данные назвал глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.

По его словам, самые большие повреждения в Козинке, поскольку ДРГ загоняла технику в дворы. В Грайвороне повреждены около 200 зданий – жилые, хозяйственные, производственные и административные строения.

"В детском саду на Замостье до сих пор в окне торчит боевая часть "Урагана", – добавил Бондарев.

Восстановительные работы уже идут. Ведётся сбор заявок от жителей по ремонту имущества и автомобилей, которые были повреждены.

Напомним, что о заходе ДРГ на территорию Грайворонского округа заявил 22 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчёркивал, что ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Вечером в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Он устанавливает специальные меры и временные ограничения. Через сутки его сняли.

Минобороны РФ заявляло, что в ходе контртеррористической операции авиация, артиллерия и подразделения прикрытия госграницы заблокировали и разгромили противника. Были уничтожены 70 террористов, четыре бронемашины и пять пикапов.