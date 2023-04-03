Военные ВДВ впервые в истории получили "Солнцепёки"

Их будут использовать в зоне СВО

03 апреля 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: contract.mil.ru

ВДВ впервые в истории получили огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк" для применения в зоне СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Вооружения передали в Саратовской области в одном из передовых соединений войск РХБЗ.

"Вам передаётся грозное оружие, которому нет равных в арсеналах коллективного Запада и которое наводит панику на наших врагов. Уверен, что его умелое применение приблизит нашу победу", – сказал начальник службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров в ходе торжественной церемонии.

Ранее в Минобороны высказались о влиянии снарядов с ураном на здоровье украинцев.