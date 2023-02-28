Военным на СВО рассказали об ограничениях во время Великого поста

К некоторым бойцам пост не применяется, если выбор меню не зависит от воли человека

28 февраля 2023, 23:01, ИА Амител

Фото: mil.ru

Ограничения во время Великого поста для верующих военнослужащих могут отличаться, рассказал РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

"Ещё в императорской России для военнослужащих пост не применялся, не применяется и сейчас, если выбор меню не зависит от воли человека, а связан с его деятельностью и обстановкой. Военные питаются тем, что им возможно и необходимо", – отметил Козлов.

Протоиерей подчеркнул, что не все военнослужащие сидят в окопах, поэтому некоторые могут выбирать меню.

"Когда, например, военнослужащий пребывает в штабе, когда может обеспечить себя постной пищей, которая не лишит его сил и возможности исполнять служебный долг, тут оправдывать себя нахождением на воинской службе не нужно. Критерием будет честность и совесть самого человека", – указал священник.

Напомним, Великий пост в 2023 году продлится с 27 февраля по 15 апреля. В этот период Церковь предписывает отказ от мяса, молочных продуктов, а также алкоголя, рыбы и ряда других продуктов, за исключением некоторых дней.

Ранее amic.ru представил в виде инфографики календарь питания на Великий пост.