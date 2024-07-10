Военный из Алтайского края спас жизнь женщине из Луганска

Она попала в аварию на мотоцикле и лишилась руки

10 июля 2024, 19:35, ИА Амител

Военный врач из Алтайского края спас жительницу Луганска, попавшую в аварию на мотоцикле. Об этом сообщает "Mash на Донбассе".



Екатерина вместе с другом ехали на мотоцикле, когда на встречку вылетел легковой автомобиль. После столкновения мужчина погиб, женщина лишилась руки и получила множество серьезных травм.

"Мимо проезжал военный медик Владимир. Увидел девушку без сознания, схватил фельдшерский набор и побежал на помощь. Вколол обезбол, перевязал раны – это спасло от большой потери крови", – сказано в сообщении.

Сейчас Екатерина в больнице. Врач из Алтайского края ее навещает.