Глава СПЧ назвал самые "спорные вопросы" по электронным повесткам

Общественники надеются, что к сентябрю появятся какие-нибудь разъяснения

12 апреля 2023, 17:34, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев попросил законодателей дать разъяснения на спорные вопросы по электронным повесткам. Список вопросов опубликован в Telegram-канале СПЧ.

Госдума в третьем чтении приняла закон об электронных повестках в военкомат для военнообязанных и об ответственности за уклонение от призыва. Электронная повестка считается вручённой с момента размещения в личном кабинете гражданина на портале "Госуслуги" или по истечении семи дней с даты её появления в специальном реестре, даже если человек не знает о повестке.

Фадеев отметил, что поддерживает нововведения и создание такого реестра, но есть несколько вопросов:

Как быть, если у человека нет аккаунта на портале?

Что делать, если нет смартфона и компьютера? Таких "неоцифрованных" людей много, особенно в глубинке.

Если человек болен и не годится для службы, а военкомат об этом не знает и высылает повестку? Ограничения при этом уже начинают работать?

А если это условный вахтовик, работавший месяц на северах и по уважительной причине не проверявший свой аккаунт? Он вернётся и уже попадет под ответственность?

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что уведомление о повестке на "Госуслугах" можно будет отключить. Будет ли в таком случае наступать ответственность за неявку?

"На эти и подобные вопросы необходимо дать разъяснения. Надеюсь, что к сентябрю, когда должен заработать реестр, профильные ведомства и Госдума такие ответы предоставят", – добавил Фадеев.

Ранее в Госдуме рассказали, как будут работать электронные повестки и что будет, если не прийти после получения повестки.