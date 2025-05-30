Военный пообещал сослуживцу освободиться от армии за 270 тысяч рублей, но обманул его

Теперь злоумышленнику грозит тюремное заключение

30 мая 2025, 23:50, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Военного из части, расположенной в ДНР, подозревают в мошенничестве. Как сообщает "Волна.Ньюс", правоохранители считают, что в 2025 году он за деньги пообещал знакомому статус временно не годного к военной службе, но в действительности обманул его.

Уголовное дело возбудили сотрудники управления ФСБ России по Самарской области. По их данным, преступление произошло в январе 2025 года. Мужчина предложил другому военному оформить документы о госпитализации, чтобы получить статус "временно не годен к военной службе", а затем и статус "не годен к военной службе". За "помощь" он попросил 270 тысяч рублей, которые якобы должен был передать неким должностным лицам.

Уже позднее военный признался, что не собирался выполнять обещание и не имел для этого возможности. Деньги он хотел оставить себе.