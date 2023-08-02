Военный с гранатой вышел на трассу в Уфе
Мужчина требует закрыть дело, заведенное на него из-за оставления части
02 августа 2023, 15:48, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Уфе на трассу вышел мужчина, вооруженный гранатой. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По предварительным данным, речь идет о военнослужащем-добровольце, на которого завели дело из-за самовольного оставления части.
Мужчину везли на проведение психолого-психиатрической экспертизы, но он смог вырваться и стал угрожать взрывом гранаты. Беглец требует закрыть возбужденное в отношении него дело.
Участок трассы перекрыли. Сотрудники полиции ведут переговоры с вооруженным мужчиной.
15:57:35 02-08-2023
Дисциплина у Шойги
16:10:31 02-08-2023
Гость (15:57:35 02-08-2023) Дисциплина у Шойги ... Сходи, наведи порядок
16:33:28 02-08-2023
Психика не выдержала. Дураком стал. Щас лечить будут.
16:53:55 02-08-2023
Гость (16:33:28 02-08-2023) Психика не выдержала. Дураком стал. Щас лечить будут.... В нашей стране только так
17:25:26 02-08-2023
Ну это ж не Пригожин, чтоб дела закрывать. Думал так же прокатит
20:22:19 02-08-2023
Да, и народ у нас взрастила демократия с либерастами. Не хотят за Родину постоять, наладились защитнички за бугром и по кустам прятаться.