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Военный с гранатой вышел на трассу в Уфе

Мужчина требует закрыть дело, заведенное на него из-за оставления части

02 августа 2023, 15:48, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Уфе на трассу вышел мужчина, вооруженный гранатой. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По предварительным данным, речь идет о военнослужащем-добровольце, на которого завели дело из-за самовольного оставления части. 

Мужчину везли на проведение психолого-психиатрической экспертизы, но он смог вырваться и стал угрожать взрывом гранаты. Беглец требует закрыть возбужденное в отношении него дело.

Участок трассы перекрыли. Сотрудники полиции ведут переговоры с вооруженным мужчиной.

Происшествия

Комментарии 6

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Гость

15:57:35 02-08-2023

Дисциплина у Шойги

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Гость

16:10:31 02-08-2023

Гость (15:57:35 02-08-2023) Дисциплина у Шойги ... Сходи, наведи порядок

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Гость

16:33:28 02-08-2023

Психика не выдержала. Дураком стал. Щас лечить будут.

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Гость

16:53:55 02-08-2023

Гость (16:33:28 02-08-2023) Психика не выдержала. Дураком стал. Щас лечить будут.... В нашей стране только так

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Гость

17:25:26 02-08-2023

Ну это ж не Пригожин, чтоб дела закрывать. Думал так же прокатит

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Гость

20:22:19 02-08-2023

Да, и народ у нас взрастила демократия с либерастами. Не хотят за Родину постоять, наладились защитнички за бугром и по кустам прятаться.

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