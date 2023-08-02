Военный с гранатой вышел на трассу в Уфе

Мужчина требует закрыть дело, заведенное на него из-за оставления части

02 августа 2023, 15:48, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Уфе на трассу вышел мужчина, вооруженный гранатой. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По предварительным данным, речь идет о военнослужащем-добровольце, на которого завели дело из-за самовольного оставления части.

Мужчину везли на проведение психолого-психиатрической экспертизы, но он смог вырваться и стал угрожать взрывом гранаты. Беглец требует закрыть возбужденное в отношении него дело.

Участок трассы перекрыли. Сотрудники полиции ведут переговоры с вооруженным мужчиной.