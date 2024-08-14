Воинский учет и семеро мигрантов. В Бийске прошел рейд по выявлению уклонистов

Новых граждан страны направили в военные комиссариаты по месту регистрации

14 августа 2024, 13:33, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске провели ежемесячный рейд с целью выявления и постановки на воинский учет новых граждан России из числа мигрантов, сообщает Военный следственный отдел СК России по Барнаульскому гарнизону.

"Проверялись места скопления, проживания и работы мигрантов. В результате было выявлено семеро новых граждан России, которые не подтвердили свою постановку на воинский учет. Они были направлены в военные комиссариаты по месту регистрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2024 году в Алтайском крае и Республике Алтай на воинский учет поставили более 500 мигрантов, ставших гражданами России. Некоторые из них уже проходят военную службу как по контракту, так и по призыву.