Вокалист группы Metallica заболел коронавирусом

Группа была вынуждена перенести концерт

05 сентября 2023, 19:15, ИА Амител

Кадр: YouTube

Вокалист и гитарист группы Metallica Джеймс Хэтфилд заразился коронавирусом, сообщается на странице коллектива в соцсети X (бывший Twitter).

В связи с этим команда перенесла концерт в Аризоне с третьего на девятое сентября.

"К сожалению, Джеймс заболел COVID-19. Мы очень расстроены и сожалеем обо всех неудобствах, которые это вызвало", – написали музыканты.

В каком состоянии находится фронтмен, не уточняется, но так как шоу перенесли всего на неделю, то может протекать в легкой форме.

В апреле 2023 года Metallica выпустила 11-й студийный альбом, получивший название 72 Seasons. В том же месяце в поддержку релиза группа отправилась в мировое турне, которое завершится в сентябре 2024-го, однако посетить Россию в планах у металлистов нет.