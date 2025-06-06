Вокалист Rammstein даст концерты в Казахстане и Узбекистане

Выступления намечены на январь 2026 года

06 июня 2025, 14:30, ИА Амител

Кадр из короткометражного фильма Ich hasse Kinder (2021) / YouTube-канал Till Lindemann

Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн даст сольные концерты в Казахстане и Узбекистане, сообщил музыкант в соцсетях.

Выступления состоятся 7 января 2026 года в Алматы и 9 января – в Ташкенте. Кроме того, 11 января певец отыграет шоу в Тбилиси, Грузия.

Источник: соцсети Тилля Линдеманна

Все концерты пройдут в рамках ранее анонсированного тура Meine Welt, который стартует 29 октября 2025 года в Германии. России в графике нет.

Полное расписание предстоящих гастролей доступно на сайте Линдеманна.