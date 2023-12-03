Вокруг ямы на Комсомольском ограничили движение
Причину, по которой возник провал, устанавливают сотрудники СГК
03 декабря 2023, 23:29, ИА Амител
Фото: пресс-служба мэрии
Дорожники частично ограничили движение по Комсомольскому проспекту в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Ранее в социальных сетях пользователи рассказали о том, что посреди пешеходного перехода образовался большой провал, в который уже успела попасть машина.
"Незамедлительно на место происшествия выехали представители администрации города и Центрального района, управления по делам ГОЧС г. Барнаула, комитета по дорожному хозяйству и транспорту, ресурсоснабжающих организаций, полиции", – сказано в сообщении.
Место провала огородили, специалисты СГК разбираются в том, что стало его причиной.
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