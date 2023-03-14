Волейболистки "Алтай-АГАУ" проиграли во Владивостоке
Игра против "Сахалина" завершилась со счётом 0:3
14 марта 2023, 15:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Волейболистки команды "Алтай-АГАУ" проиграли во Владивостоке, где стартовал шестой тур высшей лиги "Б" чемпионата России среди женских команд.
14 марта в первой встрече барнаульские спортсмены уступили лидеру турнира – "Сахалину" из Южно-Сахалинска со счётом 0:3 (17:25, 22:25, 21:25).
"Алтай-АГАУ" остаётся на пятом месте турнирной таблицы.
В среду, 15 марта, барнаульские девушки сыграют с хозяйками соревнований – волейболистками владивостокской "Приморочки". Матч начнётся в 16:00 по барнаульскому времени. Прямую трансляцию можно смотреть на сайте "Алтайский спорт".
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