Волейболисты барнаульского "Университета" дважды проиграли в Москве

В следующем туре 18 и 19 марта спортсмены встретятся с "Грозным"

06 марта 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Волейболисты барнаульского "Университета" потерпели два поражения в Москве. Матчи финального этапа высшей лиги "А" чемпионата России среди мужских команд за 9-16 места против столичного МГТУ состоялись 4 и 5 марта.

В первой встрече алтайские волейболисты уступили в трёх партиях. Счёт по сетам 19:25, 23:25, 18:25.

В повторной игре барнаульцы сумели навязать борьбу, но тем не менее проиграли со счётом 2:3 (19:25, 25:22, 25:19, 19:25, 13:15).

После двух неудач в Москве команда Ивана Воронкова занимает 12-е место из 16 участников турнира. В следующем туре 18 и 19 марта барнаульцы дома встретятся с аутсайдером чемпионата – "Грозным", который находится на 16-й строке.