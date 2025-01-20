Волейболисты барнаульского "Университета" дома выиграли у магнитогорской "Магнитки"

Барнаульцы обеспечили себе место в четверке сильнейших группы "Восток"

20 января 2025, 21:20, ИА Амител

Волейбол / Фото: unsplash.com / Çağlar Oskay

Первый матч заключительного тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "А" состоялся сегодня в спорткомплексе "Победа" и завершился с результатом 3:0 в пользу "студентов".

Счет по партиям – 25:22, 35:33, 25:21. Таким образом, барнаульцы обеспечили себе место в четверке сильнейших группы "Восток" по итогам предварительного этапа и смогут продолжить борьбу за медали в "Финале восьми".

21 января "Университет" и "Магнитка" проведут повторный матч в спорткомплексе "Победа". Игра начнется в 18:00.