После матчей алтайская команда занимает четвертое место в турнирной таблице

13 января 2025, 13:45, ИА Амител

Волейбол / Фото: unsplash.com / Çağlar Oskay

Волейболисты барнаульского "Университета" обменялись победами в Перми. Матчи чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "А" против "Камы" состоялись на выходных, 11 и 12 января.

В субботу барнаульцы уступили – 0:3. В повторной встрече алтайские волейболисты взяли реванш с таким же счетом 3:0.

После игр в Перми "Университет" занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующие матчи "студенты" проведут в барнаульском спорткомплексе "Победа" 20 и 21 января. В гости к "Университету" приедет магнитогорская" Магнитка", занимающая пятое место.