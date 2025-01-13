Волейболисты барнаульского "Университета" обменялись победами в Перми
После матчей алтайская команда занимает четвертое место в турнирной таблице
13 января 2025, 13:45, ИА Амител
Волейбол / Фото: unsplash.com / Çağlar Oskay
Волейболисты барнаульского "Университета" обменялись победами в Перми. Матчи чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "А" против "Камы" состоялись на выходных, 11 и 12 января.
В субботу барнаульцы уступили – 0:3. В повторной встрече алтайские волейболисты взяли реванш с таким же счетом 3:0.
После игр в Перми "Университет" занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующие матчи "студенты" проведут в барнаульском спорткомплексе "Победа" 20 и 21 января. В гости к "Университету" приедет магнитогорская" Магнитка", занимающая пятое место.
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