Оба матча закончились с одинаковым счетом – 0:3

10 февраля 2025, 13:00, ИА Амител

Волейбол / Фото: unsplash.com / Çağlar Oskay

Волейболисты барнаульского "Университета" дважды уступили в Ярославле. Матчи "Финала восьми" высшей лиги "А" чемпионата России среди мужских команд против "Ярославича" состоялись в минувшие выходные и завершились поражениями "студентов" с одинаковым счетом – 0:3.

Сейчас "Университет" замыкает турнирную таблицу. "Ярославич" – на первой строке.

Следующие матчи барнаульцы проведут 15 и 16 февраля вновь на выезде против костромского "Волжанина".