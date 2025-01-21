Волейболисты барнаульского "Университета" вновь победили магнитогорскую "Магнитку"

Спортсмены одержали трудную победу в повторном домашнем матче

21 января 2025, 21:15, ИА Амител

Волейболист с мячом / Фото: pxhere.com

Волейболисты барнаульского "Университета" в повторном домашнем матче одержали трудную победу над магнитогорской "Магниткой".

Заключительная игра "студентов" в рамках последнего тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "А" состоялась сегодня в спорткомплексе "Победа" и завершилась с результатом 3:2 в пользу хозяев арены.

По ходу встречи магнитогорцы вели – 2:1, но алтайские волейболисты сумели переломить ход матча и выиграли две заключительные партии. Общий счет – 20:25, 25:15, 27:29, 25:23, 15:13. Таким образом, барнаульцы завершили первый этап турнира на третьем месте в группе "Восток" и продолжат борьбу за медали высшей лиги "А" в "Финале восьми".

Вместе с "Университетом" в решающий раунд чемпионата от группы "Восток" вышли "Тюмень", "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) и пермская "Кама". "Запад" в "Финале восьми" представят ярославский "Ярославич", подмосковный ЦСКА, "Академия-Казань" и костромской "Волжанин".

В "Финале восьми" команды сыграют в два круга. Стартует турнир 1 февраля, а завершится 23 февраля. В первом туре "Университет" дома встретится с ЦСКА. Для выхода в Суперлигу российского волейбола необходимо занять первое место.