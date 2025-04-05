Волейболисты барнаульского "Университета" начали выступление в Кубке России с победы

"Студенты" обыграли "Газпром-Югру" со счетом 3:2

05 апреля 2025, 15:31, ИА Амител

Волейбольный мяч / Фото: Çağlar Oskay / unsplash.com

Спортсмены барнаульского волейбольного клуба "Университет" начали выступление в Кубке России с победы. Предварительный этап турнира стартовал 4 апреля в Новосибирске.

За одну путевку в плей-офф борются четыре команды. Помимо "Университета", это команды Суперлиги – "Локомотив" (Новосибирск), "Газпром-Югра" (Сургут) и "Нова" (Новокуйбышевск).

В стартовой игре барнаульцы в упорной борьбе обыграли "Газпром-Югру" со счетом 3:2. В первом и втором сетах "Университет" уступил 15:25 и 19:25. Но затем "студенты" выиграли три партии подряд (26:24, 25:20, 15:9) и праздновали общую победу.

5 апреля барнаульцы встречаются с хозяевами турнира – волейболистами "Локомотива". Матч начнется в 19:00.