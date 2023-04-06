Вернемся потом или там останемся. Как российский спорт "перетекает" из Европы в Азию

В спорте страны крайне редко меняют континентальную прописку

06 апреля 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: russianskz.info

В России продолжаются споры насчёт возможного перехода спортивных федераций из Европы в Азию. Больше всего дискуссий вызвала возможная смена прописки со стороны футбола. Сборную уже позвали на турнир, который может стать пробным шагом в направлении АФК (Азиатской конфедерации футбола). В конце февраля 2023 года Федерация шахмат России стала первой российской спортивной федерацией, которая объявила о переходе из европейской ассоциации в азиатскую. Окончательно он состоится к 1 мая. Не исключено, что примеру шахмат чуть позже последуют другие виды спорта. В Международный день спорта, который отмечают 6 апреля, amic.ru вспомнил о том, как идёт интеграция российских спортсменов в соревновательный процесс на другом континенте и что думают об этом власти.

Зачем России нужна Азиада

В конце января Олимпийский совет Азии пригласил Россию на Азиатские игры. Спустя месяц Российская федерация прыжков в воду получила предложение соревноваться уже от Азиатской федерации плавания. Европейские спортивные федерации не отменяют отстранение россиян, введённое после начала СВО. Так что Азиатские игры – пока единственный для российских спортсменов вариант участвовать в крупных международных соревнованиях.

Азиатские игры (Азиада) – это аналог Олимпийских, только соревнуются в них спортсмены из азиатских стран. Летние соревнования проводятся раз в четыре года. Изначально XIX летние Азиатские игры должны были пройти в Китае в 2022 году, но из-за коронавируса их перенесли на 2023-й. Турнир с 23 сентября по 8 октября примет Ханчжоу. На Азиаде доминируют китайцы, японцы и корейцы – суммарно они выиграли 80% всех золотых медалей в истории.

Выступление России на Азиатских играх не значит, что страна войдёт в Олимпийский совет Азии. При этом возможность участия россиян в Олимпиаде-2024 в Париже почти никак не связана с Азиадой. "Мы приветствуем предложение Олимпийского совета Азии, который предложил соревновательную практику нашим спортсменам в рамках Азиатских игр. Не все Азиатские игры являются отборочными и квалификационными, но нам сейчас нужна международная практика", – подчеркнул глава ОКР Станислав Поздняков.

Через Азиатские игры напрямую на Олимпиаду-2024 смогут отобраться лишь теннисисты, стрелки из лука и сборные по хоккею на траве. Остальные путёвки разыграют на чемпионатах мира и отдельных континентов, куда россиянам пока путь закрыт.

Возможно, участие в Азиаде станет пробой пера перед политическим решением о полном переходе всего российского спорта в Азию.

Шанс для футболистов

В марте стало известно, что сборную России по футболу позвали сыграть на первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Турнир пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года. Матчи группового этапа планируют провести в Ташкенте и Бишкеке.

Все шесть членов CAFA и сборная России подтвердили своё участие в турнире. Также организация пригласит одну из азиатских сборных. Пока точно известно, что на турнире сыграют Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Россия. По плану организаторов, восемь команд поделят на две группы по четыре в каждой. Сборные, занявшие первые места, сыграют в финале. Команды, ставшие вторыми, встретятся в матче за третье место.

Что думают о переходе власти?

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не видит препятствий для перехода российского спорта из европейских федераций в азиатские. Раз это выгодно атлетам, такие меры стоит принимать, считает он.

"В отношении перехода в азиатские федерации. Если это выгодно для спортсменов, почему нет? Где-то это даёт плюсы, где-то даёт минусы. Но там, где уровень азиатской федерации высокий, надо переходить. Если что, вернёмся потом или там останемся", – заявил он в интервью российским СМИ.

Медведев обратил внимание, что и в Азии есть с кем состязаться. По его словам, один даже Китай – "достойный соперник вообще по всем видам спорта". "Они ещё в хоккей играют так себе, но, уверен, скоро будут играть весьма и весьма хорошо", – отметил Медведев.

Пустят ли Россию на Олимпиаду-2024

В январе МОК предложил допустить россиян и белорусов, не принимающих активного участия в поддержке СВО, к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. Также МОК рассматривает вариант, при котором россияне и белорусы имели бы возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Игры в Париже, однако об участии в самой Олимпиаде речи пока не идёт.