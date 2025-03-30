Волейболисты "Университета" дважды выиграли на своей площадке у казанской команды

После двойного успеха барнаульские спортсмены заняли четвертую строку в таблице финального турнира

30 марта 2025, 22:55, ИА Амител

Волейбол / Фото: unsplash.com / Chandan Chaurasia

Волейболисты барнаульского "Университета" дважды выиграли на своей площадке. Матчи заключительного тура "Финала восьми" чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "А" против "Академии-Казань" состоялись 29 и 30 марта в барнаульском спорткомплексе "Победа" и завершились с одинаковым счетом 3:1 в пользу хозяев.

После двойного успеха в играх с командой из Татарстана "Университет" поднялся на четвертую строку в таблице финального турнира. Итоговое место "студентов" зависит от результата матча в Перми, где местная "Кама" встречается с подмосковным ЦСКА. В случае победы гостей "Университет" сохранит место в четверке и сможет побороться за бронзовые медали высшей лиги "А".