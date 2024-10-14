Волейболисты "Университета" проиграли и выиграли на своей площадке

"Студенты" поднялись на второе место в турнирной таблице

14 октября 2024, 10:00, ИА Амител

Волейбольный мяч / Фото: unsplash.com

Волейболисты барнаульского "Университета" проиграли и выиграли на собственной площадке. Матчи чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "А" против "Локомотива-Изумруда" из Екатеринбурга состоялись на выходных в барнаульском спорткомплексе "Победа".

В субботу "студенты" уступили – 1:3 (25:17, 20:25, 21:25, 14:25), а накануне в повторной игре взяли реванш с таким же счетом 3:1 (19:25, 25:17, 25:21, 25:17).

После обмена победами с уральцами "Университет" поднялся с третьего на второе место в турнирной таблице.

Следующие матчи "студенты" проведут на выезде 26 и 27 октября против лидера турнира – "Тюмени".