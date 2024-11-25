Волейболисты "Университета" выиграли и проиграли на выезде

По итогам этих игр барнаульцы заняли четвертое место

25 ноября 2024, 11:50, ИА Амител

Волейбол / Фото: pxhere.com/ru/photo/773727

23 и 24 ноября состоялись матчи чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "А". Барнаульский "Университет" сыграл против челябинского "Динамо". Об этом сообщает "Алтайский спорт".

В субботу, 23 ноября, "студенты" выиграли со счетом 3:0. Счет по партиям – 25:16, 25:21, 25:20.

В повторной встрече 24 ноября "Университет" уступил "Динамо" с зеркальным счетом 0:3 (25:27, 24:26, 16:25).

По итогам выездных игр барнаульцы заняли четвертое место. Следующие матчи "студенты" проведут дома 7 и 8 декабря. В Барнаул приедет "Югра-Самотлор" из Нижневартовска, занимающий третью позицию.