Волейбольный "балет". Как в Барнауле на площади Сахарова проходят соревнования на снегу

Столица края впервые принимает этап Кубка России по волейболу на снегу

21 марта 2025, 14:30, ИА Амител

Этап Кубка России по волейболу на снегу в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле впервые в истории проходит этап Кубка России по волейболу на снегу. Зрелищные поединки пройдут на площади Сахарова с пятницы, 21 марта, по воскресенье, 23 марта. На кону – медали и внушительный призовой фонд в один миллион рублей. В турнире примут участие 17 команд: восемь мужских ("Алтай", "АлтайСнег", "ПроСнег", "Факел Ямал", "Спортбич", "Динамо-Татарстан", "Реутов", "КФК-Кузбасс") и девять женских ("Алтай", "Спартак", "Локомотив", "Динамо-Татарстан", "Заречье-Одинцово", "КФК-Кузбасс", "Корабелка", "Динамо", "Барс").

Алтайский край на соревнованиях представляют три команды: женская "Алтай" (состав: Александра Цымбулова, Анжелика Алпатова, Эльвира Щеблыкина и Виктория Аман) и две мужские – "Алтай" (Сергей Брагин, Максим Ненашев, Владислав Никитенко и Максим Черный) и "АлтайСнег" (Михаил Глушков, Илья Ковров, Роман Коленко и Александр Родин).

Расписание игр выглядит следующим образом: 21 марта запланированы квалификационные игры (09:00-09:50) и матчи группового этапа (10:00-18:20). 22 марта пройдут четвертьфиналы (10:00-13:20) и полуфиналы (14:30-17:50). Кульминацией турнира станут матчи за бронзовые медали (15:00-17:00) и финалы (17:00-19:00) 23 марта.

Посетить соревнования можно совершенно бесплатно.

Смотрите наш фоторепортаж с первого дня соревнований.