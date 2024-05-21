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"Волга" презентовала сразу три новые модели

Машины оснащены бензиновым мотором мощностью 188 л.с. и "автоматом"

21 мая 2024, 18:55, ИА Амител

Новая Volga / Фото: Правительство России
Новая Volga / Фото: Правительство России

Новая Volga / Фото: правительство России

На выставке "Цифровая индустрия промышленной России" представили сразу три новых автомобиля "Волга". Как сообщает Motor, это два кроссовера, класса C и D, а также седан класса D.

Все три авто оснащены бензиновым мотором мощностью 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Коробка – семиступенчатый "автомат". Издание отмечает, что подобной связкой 1,5-литрового двигателя и "автомата" оснащается, к примеру, Changan Raeton Plus. Вероятно, он взят за основу седана C40. Кроссоверами K30 и K40, судя по снимкам, cтали Oshan X5 Plus и Uni-Z того же Changan. Вместе с тем официально о партнере не говорится.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже осмотрел новинки. Он остался недоволен низкой локализацией моделей, отметив, что руль должен быть российский, а не китайский. Он отметил, что локализовать его не так и сложно, а необходимые материалы в РФ уже производят.

Производство на площадке в Нижнем Новгороде должны начать уже в этом году. В 2025 году оно перейдет на полный цикл.

Авто

Комментарии 12

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Гость

19:23:58 21-05-2024

А вы друзья как ни садитесь...

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Гость

19:46:25 21-05-2024

На Волгу совсем не похоже. Скорее на какую-то позорную Тойоту или Инфинити

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Гость

20:43:10 21-05-2024

Ну, ну! Как сказал Мишустин, простой руль и тот, из Китая.

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🤣🤣🤣

21:14:13 21-05-2024

Вот уже и "волги" китайские пошли...

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Гость

21:28:58 21-05-2024

Волга то наша, а вот машина, да, китайская.

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Гость

21:48:49 21-05-2024

Слышали новость? Наши то новую Волгу сделали. Вот молодцы какие!!!

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Гость

23:38:12 21-05-2024

Гость (21:48:49 21-05-2024) Слышали новость? Наши то новую Волгу сделали. Вот молодцы ка...
Там от Волги даже шильдика нет

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Гость

07:27:29 22-05-2024

Гость (23:38:12 21-05-2024) Там от Волги даже шильдика нет... Да, неее... шильдик есть на радиаторной решетке! Но, только шильдик.

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Гость

23:57:21 21-05-2024

скоро такими темпами и буханка китайская станет, только вот минус будет - так быстро гнить она уже не сможет

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Гость

09:29:15 22-05-2024

Гость (23:57:21 21-05-2024) скоро такими темпами и буханка китайская станет, только вот ... так быстро да, ибо сгниёт еще быстрее, это ж кетай будет

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Гость

12:08:13 22-05-2024

Нам бы такой фокус еще с самолетами провернуть!

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Гость

13:23:56 22-05-2024

Гость (12:08:13 22-05-2024) Нам бы такой фокус еще с самолетами провернуть!...
Ну они же хотят суперджет переименовать. А там со сменой документации можно и весь конструктив поменять втихую.

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