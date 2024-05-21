"Волга" презентовала сразу три новые модели

Машины оснащены бензиновым мотором мощностью 188 л.с. и "автоматом"

21 мая 2024, 18:55, ИА Амител

Новая Volga / Фото: Правительство России

Новая Volga / Фото: правительство России

На выставке "Цифровая индустрия промышленной России" представили сразу три новых автомобиля "Волга". Как сообщает Motor, это два кроссовера, класса C и D, а также седан класса D.

Все три авто оснащены бензиновым мотором мощностью 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Коробка – семиступенчатый "автомат". Издание отмечает, что подобной связкой 1,5-литрового двигателя и "автомата" оснащается, к примеру, Changan Raeton Plus. Вероятно, он взят за основу седана C40. Кроссоверами K30 и K40, судя по снимкам, cтали Oshan X5 Plus и Uni-Z того же Changan. Вместе с тем официально о партнере не говорится.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже осмотрел новинки. Он остался недоволен низкой локализацией моделей, отметив, что руль должен быть российский, а не китайский. Он отметил, что локализовать его не так и сложно, а необходимые материалы в РФ уже производят.

Производство на площадке в Нижнем Новгороде должны начать уже в этом году. В 2025 году оно перейдет на полный цикл.