"Волга" презентовала сразу три новые модели
Машины оснащены бензиновым мотором мощностью 188 л.с. и "автоматом"
21 мая 2024, 18:55, ИА Амител
На выставке "Цифровая индустрия промышленной России" представили сразу три новых автомобиля "Волга". Как сообщает Motor, это два кроссовера, класса C и D, а также седан класса D.
Все три авто оснащены бензиновым мотором мощностью 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Коробка – семиступенчатый "автомат". Издание отмечает, что подобной связкой 1,5-литрового двигателя и "автомата" оснащается, к примеру, Changan Raeton Plus. Вероятно, он взят за основу седана C40. Кроссоверами K30 и K40, судя по снимкам, cтали Oshan X5 Plus и Uni-Z того же Changan. Вместе с тем официально о партнере не говорится.
Премьер-министр Михаил Мишустин уже осмотрел новинки. Он остался недоволен низкой локализацией моделей, отметив, что руль должен быть российский, а не китайский. Он отметил, что локализовать его не так и сложно, а необходимые материалы в РФ уже производят.
Производство на площадке в Нижнем Новгороде должны начать уже в этом году. В 2025 году оно перейдет на полный цикл.
19:23:58 21-05-2024
А вы друзья как ни садитесь...
19:46:25 21-05-2024
На Волгу совсем не похоже. Скорее на какую-то позорную Тойоту или Инфинити
20:43:10 21-05-2024
Ну, ну! Как сказал Мишустин, простой руль и тот, из Китая.
21:14:13 21-05-2024
Вот уже и "волги" китайские пошли...
21:28:58 21-05-2024
Волга то наша, а вот машина, да, китайская.
21:48:49 21-05-2024
Слышали новость? Наши то новую Волгу сделали. Вот молодцы какие!!!
23:38:12 21-05-2024
Гость (21:48:49 21-05-2024) Слышали новость? Наши то новую Волгу сделали. Вот молодцы ка...
Там от Волги даже шильдика нет
07:27:29 22-05-2024
Гость (23:38:12 21-05-2024) Там от Волги даже шильдика нет... Да, неее... шильдик есть на радиаторной решетке! Но, только шильдик.
23:57:21 21-05-2024
скоро такими темпами и буханка китайская станет, только вот минус будет - так быстро гнить она уже не сможет
09:29:15 22-05-2024
Гость (23:57:21 21-05-2024) скоро такими темпами и буханка китайская станет, только вот ... так быстро да, ибо сгниёт еще быстрее, это ж кетай будет
12:08:13 22-05-2024
Нам бы такой фокус еще с самолетами провернуть!
13:23:56 22-05-2024
Гость (12:08:13 22-05-2024) Нам бы такой фокус еще с самолетами провернуть!...
Ну они же хотят суперджет переименовать. А там со сменой документации можно и весь конструктив поменять втихую.