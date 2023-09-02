Волгоградская учительница отказалась от класса, где дети не знали русский

Школьная администрация ситуацию не прокомментировала

02 сентября 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Волгограде учительница отказалась от класса, где дети не говорили на русском, пишет V1.ru.

Еще в 2022 году в школе № 33 в поселке Аэропорт решили учить ребят – выходцев из СНГ – в отдельном классе вопреки возражениям родителей, которые сочли, что это помешает интеграции первоклашек в российское общество.

С детьми занималась педагог Ирина Плотникова, которая за свою карьеру успела выпустить из начальной школы всего один класс. Но спустя год такого обучения женщина отказалась от ребят.

Учит ли сейчас детей кто-то другой – неизвестно. В школе ситуацию не комментируют.

Ранее глава фракции "Коммунисты России" в АКЗС Сергей Матасов предложил строить деревни для африканцев в Алтайском крае.