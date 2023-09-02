Волгоградская учительница отказалась от класса, где дети не знали русский
Школьная администрация ситуацию не прокомментировала
02 сентября 2023, 15:30, ИА Амител
В Волгограде учительница отказалась от класса, где дети не говорили на русском, пишет V1.ru.
Еще в 2022 году в школе № 33 в поселке Аэропорт решили учить ребят – выходцев из СНГ – в отдельном классе вопреки возражениям родителей, которые сочли, что это помешает интеграции первоклашек в российское общество.
С детьми занималась педагог Ирина Плотникова, которая за свою карьеру успела выпустить из начальной школы всего один класс. Но спустя год такого обучения женщина отказалась от ребят.
Учит ли сейчас детей кто-то другой – неизвестно. В школе ситуацию не комментируют.
Ранее глава фракции "Коммунисты России" в АКЗС Сергей Матасов предложил строить деревни для африканцев в Алтайском крае.
16:04:54 02-09-2023
Правильно и сделала
18:02:51 02-09-2023
С детьми работников миграционных служб этих первоклашек пусть интегрируют. А наших детей не трогайте
00:16:09 04-09-2023
Деревни для африканцев? Вы что там, совсем умом двинулись? Если это ваше решение демографической проблемы, то вам пора на выход.
09:38:49 04-09-2023
Удивительно, как занимаемое кресло депутата, не смотря на то, что в кресле депутат сидит попой, а думает и говорит головой, влияет на инициативы депутата. Проверьте, пожалуйста, не из токсичных ли материалов сделано это кресло, может статься, что яды, содержащиеся в нём, под действием капиллярного эффекта, через попу депутата попадают прямо в его мозг? Так же, как в дереве от корней к кроне поднимается вода и минералы... Уже даже не смешно читать эту дичь, которую несут депутаты, а мы ещё Зеленского клоуном обзываем...