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Волна холода. О погоде в Алтайском крае днем 15 февраля

Сильный ветер сохранится еще по меньшей мере на день

15 февраля 2024, 06:00, ИА Амител

Зимнее утро / Фото: unsplash.com
Зимнее утро / Фото: unsplash.com

Шторм в Алтайском крае 15 февраля дополнится морозами. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в четверг в крае ожидается от -12 до -17 градусов с похолоданием в течение дня, а местами – до -24 градусов.

По северу преимущественно без осадков, по югу небольшие, местами умеренные, в предгорьях очень сильный снег. Местами метель, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Ветер северный, 8-13 м/с, местами порывы до 22 м/с.

В Барнауле от -15 до -17 градусов с похолоданием в течение дня. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 8-13 м/с.

Алтайский край Погода

Комментарии 3

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Гость

10:33:32 15-02-2024

Шторма, слава Богу, не наблюдается! Синоптики в очередной раз не "отгадали"!

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Наталия

15:49:50 15-02-2024

В г. Барнауле температура -22, а не -15 - -17 градусов.

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Эдик

20:09:37 15-02-2024

Какой -17 в Барнауле 27 сейчас показывает за моим окном градусник ночью -35-38 будет

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