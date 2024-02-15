Волна холода. О погоде в Алтайском крае днем 15 февраля
Сильный ветер сохранится еще по меньшей мере на день
15 февраля 2024, 06:00, ИА Амител
Зимнее утро / Фото: unsplash.com
Шторм в Алтайском крае 15 февраля дополнится морозами. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в четверг в крае ожидается от -12 до -17 градусов с похолоданием в течение дня, а местами – до -24 градусов.
По северу преимущественно без осадков, по югу небольшие, местами умеренные, в предгорьях очень сильный снег. Местами метель, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Ветер северный, 8-13 м/с, местами порывы до 22 м/с.
В Барнауле от -15 до -17 градусов с похолоданием в течение дня. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 8-13 м/с.
10:33:32 15-02-2024
Шторма, слава Богу, не наблюдается! Синоптики в очередной раз не "отгадали"!
15:49:50 15-02-2024
В г. Барнауле температура -22, а не -15 - -17 градусов.
20:09:37 15-02-2024
Какой -17 в Барнауле 27 сейчас показывает за моим окном градусник ночью -35-38 будет