Волна мировых землетрясений дошла до Алтая
Эпицентр толчков находился в 73 км к северо-востоку от Онгудая
12 февраля 2023, 20:40, ИА Амител
Фото: Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН
В период землетрясений, происходящих в мире, подземные толчки произошли и в Республике Алтай. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Землетрясение зафиксировали 12 февраля в 14:54 в Онгудайском районе Республики Алтай. Магнитуда в эпицентре составила 2,8.
Отмечается, что жилые поселения в зону подземных толчков не попали. Люди землетрясения не ощутили.
Служба спасения не получала звонков от местных жителей.
Ранее сообщалось, что 39 россиян эвакуировали из зоны землетрясения на юго-востоке Турции.
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