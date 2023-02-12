Волна мировых землетрясений дошла до Алтая

Эпицентр толчков находился в 73 км к северо-востоку от Онгудая

12 февраля 2023, 20:40, ИА Амител

Фото: Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН

В период землетрясений, происходящих в мире, подземные толчки произошли и в Республике Алтай. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Землетрясение зафиксировали 12 февраля в 14:54 в Онгудайском районе Республики Алтай. Магнитуда в эпицентре составила 2,8.

Отмечается, что жилые поселения в зону подземных толчков не попали. Люди землетрясения не ощутили.

Служба спасения не получала звонков от местных жителей.

Ранее сообщалось, что 39 россиян эвакуировали из зоны землетрясения на юго-востоке Турции.