Сезон будет изменчивым, с частыми колебаниями температуры и значительным количеством осадков

08 октября 2026, 11:41, ИА Амител

Погода, зима в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Синоптик и администратор проекта "Синоптика" Илья Винштейн рассказал "Погоде Mail" о вероятных особенностях предстоящей зимы в России. По его оценке, сезон может оказаться очень изменчивым, прежде всего в европейской части страны и на Урале: волны тепла и холода будут нередко сменять друг друга. При этом пока нет оснований рассчитывать на аномально теплую зиму.

Как пояснил эксперт, долгосрочные прогнозы строятся на основе компьютерных климатических моделей — они помогают выявлять общие температурные тенденции и особенности атмосферной циркуляции, но не позволяют предсказывать погоду на каждый день.

Нынешняя ситуация отличается от зимы 2019–2020 годов, когда отмечалась выраженная положительная фаза арктической осцилляции. Кроме того, Винштейн прогнозирует, что зимой выпадет значительное количество осадков.

Свои прогнозы представил и ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, переход к "коммунальной" осени и начало метеорологической зимы в Москве ожидаются позже обычного.

Устойчивый снежный покров, как ожидается, сформируется в декабре.

Также метеоролог отметил, что первую половину октября в столице, скорее всего, будет преобладать сухая погода — без привычной слякоти и сырости. Ранее сообщалось, что аномально теплая погода в октябре и ноябре ожидает жителей Алтая. А уже в декабре температурный фон прогнозируется близким к средним многолетним значениям.