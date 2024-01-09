Волочкова опубликовала фотографию топлес и разгневала подписчиков

Снимок она сделала во время отдыха на Мальдивах

09 января 2024, 09:52, ИА Амител

Фото из соцсетей Анастасии Волочковой

Российская балерина Анастасия Волочкова показала подписчикам фотографию топлес. Снимок она опубликовала в запрещенной, но очень популярной социальной сети.

"Мальдивские ящерицы со мной! Слава Богу, фигура позволяет! Как же здесь красиво! Набираюсь сил перед следующим шоу. Всегда в грандиозных проектах! Это такое счастье!" – написала Волочкова под снимком.

Пользователи в комментариях обрушились на балерину с критикой. Подписчики писали о том, что такие фотографии с ее фигурой лучше не публиковать, а некоторые отметили, что снимки Волочковой нельзя назвать эстетичными.

Нашлись в комментариях и те, кто сравнил фотографию Волочковой с вечеринкой Насти Ивлеевой в клубе "Мутабор".