Волочкова опубликовала фотографию топлес и разгневала подписчиков
Снимок она сделала во время отдыха на Мальдивах
09 января 2024, 09:52, ИА Амител
Российская балерина Анастасия Волочкова показала подписчикам фотографию топлес. Снимок она опубликовала в запрещенной, но очень популярной социальной сети.
"Мальдивские ящерицы со мной! Слава Богу, фигура позволяет! Как же здесь красиво! Набираюсь сил перед следующим шоу. Всегда в грандиозных проектах! Это такое счастье!" – написала Волочкова под снимком.
Пользователи в комментариях обрушились на балерину с критикой. Подписчики писали о том, что такие фотографии с ее фигурой лучше не публиковать, а некоторые отметили, что снимки Волочковой нельзя назвать эстетичными.
Нашлись в комментариях и те, кто сравнил фотографию Волочковой с вечеринкой Насти Ивлеевой в клубе "Мутабор".
10:08:07 09-01-2024
Да вот именно. Чем её фото отличаются от Мутабора? Однако она их минимум раз в год выкладывает и тишина...
10:14:40 09-01-2024
Фигура точно не позволяет уже, выглядит это просто ужасно.
10:17:26 09-01-2024
уши спаниэля уже не торт
10:43:47 09-01-2024
Гость (10:17:26 09-01-2024) уши спаниэля уже не торт... Что есть, то и показывает, ни чего другого на показ нету))
10:21:20 09-01-2024
у этого мужика с сиськами есть подписчики!? вы ещё скажите, что у него есть фанаты!?..
10:25:13 09-01-2024
Гость (10:21:20 09-01-2024) вы ещё скажите, что у него есть фанаты!. Ну дураков разных хватает.
10:23:53 09-01-2024
Ну получается у нее естественные, хотя бабки на силикон есть. Почему то не делает. Может сделать будут торчать и круглые, но не естественные
10:34:34 09-01-2024
никому не нужна эта волочкова. просто зайду и плюну на неё :)
10:58:44 09-01-2024
Гость (10:34:34 09-01-2024) никому не нужна эта волочкова. просто зайду и плюну на неё :... оно вам надо? тратиться на плевки)
10:55:37 09-01-2024
А грудь-то у неё не первой упругости.
11:02:21 09-01-2024
Гость (10:55:37 09-01-2024) А грудь-то у неё не первой упругости.... Дак и тётя Настя, телятина не первой свежести...
11:05:57 09-01-2024
Гость (10:55:37 09-01-2024) А грудь-то у неё не первой упругости.... да и всё остальное не первой свежести...
11:05:35 09-01-2024
Голой тетки напугались чтоли? Что с людьми стало? :))))
11:17:38 09-01-2024
even (11:05:35 09-01-2024) Голой тетки напугались чтоли? Что с людьми стало? :))))... Не бывает некрасивых женщин! Бывает мало водки. Но я боюсь, что столько мне не выпить...
11:23:51 09-01-2024
плечи как у гиревика! совсем не женственно!
11:25:47 09-01-2024
Мужеподобная фигура. Извините но я пасс.
11:52:40 09-01-2024
Гость (11:25:47 09-01-2024) Мужеподобная фигура. Извините но я пасс.... а на прям просила ?
12:08:23 09-01-2024
Нифига она здоровая, как гиревик! На СВО её, там качки нужны!