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Волочкова опубликовала фотографию топлес и разгневала подписчиков

Снимок она сделала во время отдыха на Мальдивах

09 января 2024, 09:52, ИА Амител

Фото из соцсетей Анастасии Волочковой
Фото из соцсетей Анастасии Волочковой

Российская балерина Анастасия Волочкова показала подписчикам фотографию топлес. Снимок она опубликовала в запрещенной, но очень популярной социальной сети.

"Мальдивские ящерицы со мной! Слава Богу, фигура позволяет! Как же здесь красиво! Набираюсь сил перед следующим шоу. Всегда в грандиозных проектах! Это такое счастье!" – написала Волочкова под снимком.

Пользователи в комментариях обрушились на балерину с критикой. Подписчики писали о том, что такие фотографии с ее фигурой лучше не публиковать, а некоторые отметили, что снимки Волочковой нельзя назвать эстетичными.

Нашлись в комментариях и те, кто сравнил фотографию Волочковой с вечеринкой Насти Ивлеевой в клубе "Мутабор".

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Комментарии 18

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Гость

10:08:07 09-01-2024

Да вот именно. Чем её фото отличаются от Мутабора? Однако она их минимум раз в год выкладывает и тишина...

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Гость

10:14:40 09-01-2024

Фигура точно не позволяет уже, выглядит это просто ужасно.

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Гость

10:17:26 09-01-2024

уши спаниэля уже не торт

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ВВП

10:43:47 09-01-2024

Гость (10:17:26 09-01-2024) уши спаниэля уже не торт... Что есть, то и показывает, ни чего другого на показ нету))

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Гость

10:21:20 09-01-2024

у этого мужика с сиськами есть подписчики!? вы ещё скажите, что у него есть фанаты!?..

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Гость

10:25:13 09-01-2024

Гость (10:21:20 09-01-2024) вы ещё скажите, что у него есть фанаты!. Ну дураков разных хватает.

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Гость

10:23:53 09-01-2024

Ну получается у нее естественные, хотя бабки на силикон есть. Почему то не делает. Может сделать будут торчать и круглые, но не естественные

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Гость

10:34:34 09-01-2024

никому не нужна эта волочкова. просто зайду и плюну на неё :)

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Гость

10:58:44 09-01-2024

Гость (10:34:34 09-01-2024) никому не нужна эта волочкова. просто зайду и плюну на неё :... оно вам надо? тратиться на плевки)

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Гость

10:55:37 09-01-2024

А грудь-то у неё не первой упругости.

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Гость

11:02:21 09-01-2024

Гость (10:55:37 09-01-2024) А грудь-то у неё не первой упругости.... Дак и тётя Настя, телятина не первой свежести...

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Гость

11:05:57 09-01-2024

Гость (10:55:37 09-01-2024) А грудь-то у неё не первой упругости.... да и всё остальное не первой свежести...

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even

11:05:35 09-01-2024

Голой тетки напугались чтоли? Что с людьми стало? :))))

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Гость

11:17:38 09-01-2024

even (11:05:35 09-01-2024) Голой тетки напугались чтоли? Что с людьми стало? :))))... Не бывает некрасивых женщин! Бывает мало водки. Но я боюсь, что столько мне не выпить...

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Гость

11:23:51 09-01-2024

плечи как у гиревика! совсем не женственно!

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Гость

11:25:47 09-01-2024

Мужеподобная фигура. Извините но я пасс.

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Гость

11:52:40 09-01-2024

Гость (11:25:47 09-01-2024) Мужеподобная фигура. Извините но я пасс.... а на прям просила ?

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Гость

12:08:23 09-01-2024

Нифига она здоровая, как гиревик! На СВО её, там качки нужны!

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