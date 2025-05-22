Волочкова продала квартиру за 165 млн рублей
Площадь апартаментов составляет 200 "квадратов"
22 мая 2025, 22:35, ИА Амител
Квартира Анастасии Волочковой / Фото: ЦИАН
Балерина Анастасия Волочкова продала квартиру в центре Санкт-Петербурга. Элитное жилье в "золотом треугольнике" культурной столицы приобрели за 165 млн рублей, пишет Karelinform.ru.
Квартиру взяли в ипотеку. Апартаменты площадью 200 "квадратов" с мраморными колоннами и итальянской мебелью почти всегда пустовали, поэтому Волочкова неоднократно имела долги за ЖКХ.
При этом ранее балерина утверждала, что не намерена продавать жилье, но, по слухам, деньги могли понадобиться ей на организацию пышной свадьбы дочери в стиле "Великого Гэтсби".
23:47:33 22-05-2025
На бухло, походу, не хватает)) Блин, ещё и 165 лямов в ипотеку... Интересно, так же под 28%годовых? Ипотека 165кк,а выплатить придётся в общем за такую хату какой-то лярд...это нужно быть либо главным героем книги Ф. М. Достоевского, либо иметь дохрена бабла, чтоб сделать это ради прикола...
01:56:11 23-05-2025
По закону получить постоянную регистрацию (прописку) в апартаментах нельзя
06:51:32 23-05-2025
Могла бы и больным детям помочь копеечкой
07:59:51 23-05-2025
Налог с продажи не забудет уплатить?
08:02:05 23-05-2025
за бесплатно не возьму
09:27:30 23-05-2025
13к (08:02:05 23-05-2025) за бесплатно не возьму... Тебе некто и не даст))))
09:56:00 23-05-2025
поздравляем. А нам это зачем читать?
10:35:30 23-05-2025
165 единиц за квартиру с цыганщиной.
интересно, сколько домик в кей-уэсте стоит...
ну всяко же лучше чем в золотом треугольнике - бгг.
вот смеху то будет если дочь через пару лет разведется.
мещане новой россии, все больше напоминают свих прототипов из 12ти стульев