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Волочкова продала квартиру за 165 млн рублей

Площадь апартаментов составляет 200 "квадратов"

22 мая 2025, 22:35, ИА Амител

Квартира Анастасии Волочковой / Фото: ЦИАН
Квартира Анастасии Волочковой / Фото: ЦИАН

Балерина Анастасия Волочкова продала квартиру в центре Санкт-Петербурга. Элитное жилье в "золотом треугольнике" культурной столицы приобрели за 165 млн рублей, пишет Karelinform.ru.

Квартиру взяли в ипотеку. Апартаменты площадью 200 "квадратов" с мраморными колоннами и итальянской мебелью почти всегда пустовали, поэтому Волочкова неоднократно имела долги за ЖКХ.

При этом ранее балерина утверждала, что не намерена продавать жилье, но, по слухам, деньги могли понадобиться ей на организацию пышной свадьбы дочери в стиле "Великого Гэтсби".

недвижимость Знаменитости

Комментарии 8

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Гость

23:47:33 22-05-2025

На бухло, походу, не хватает)) Блин, ещё и 165 лямов в ипотеку... Интересно, так же под 28%годовых? Ипотека 165кк,а выплатить придётся в общем за такую хату какой-то лярд...это нужно быть либо главным героем книги Ф. М. Достоевского, либо иметь дохрена бабла, чтоб сделать это ради прикола...

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Гость

01:56:11 23-05-2025

По закону получить постоянную регистрацию (прописку) в апартаментах нельзя

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Гость

06:51:32 23-05-2025

Могла бы и больным детям помочь копеечкой

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Гость

07:59:51 23-05-2025

Налог с продажи не забудет уплатить?

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13к

08:02:05 23-05-2025

за бесплатно не возьму

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Гость

09:27:30 23-05-2025

13к (08:02:05 23-05-2025) за бесплатно не возьму... Тебе некто и не даст))))

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Гость

09:56:00 23-05-2025

поздравляем. А нам это зачем читать?

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Гость

10:35:30 23-05-2025

165 единиц за квартиру с цыганщиной.
интересно, сколько домик в кей-уэсте стоит...
ну всяко же лучше чем в золотом треугольнике - бгг.
вот смеху то будет если дочь через пару лет разведется.
мещане новой россии, все больше напоминают свих прототипов из 12ти стульев

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