Волочкова продала квартиру за 165 млн рублей

Площадь апартаментов составляет 200 "квадратов"

22 мая 2025, 22:35, ИА Амител

Квартира Анастасии Волочковой / Фото: ЦИАН

Балерина Анастасия Волочкова продала квартиру в центре Санкт-Петербурга. Элитное жилье в "золотом треугольнике" культурной столицы приобрели за 165 млн рублей, пишет Karelinform.ru.

Квартиру взяли в ипотеку. Апартаменты площадью 200 "квадратов" с мраморными колоннами и итальянской мебелью почти всегда пустовали, поэтому Волочкова неоднократно имела долги за ЖКХ.

При этом ранее балерина утверждала, что не намерена продавать жилье, но, по слухам, деньги могли понадобиться ей на организацию пышной свадьбы дочери в стиле "Великого Гэтсби".