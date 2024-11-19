София Ротару выставила на продажу квартиру в Москве
Жилье певице выделил на льготных условиях бывший мэр столицы Юрий Лужков
19 ноября 2024, 15:43, ИА Амител
Певица София Ротару выставила на продажу свою трехкомнатную квартиру в Москве на Зоологической улице площадью 122 кв. м. Об этом сообщает "Экспресс газета".
Изначально ее продавали за 70 млн рублей, затем снизили до 65 млн рублей. Объявление о продаже появилось 24 октября, но покупателей пока нет.
Бывший концертный директор Ротару Ольга Коняхина рассказала, что квартира досталась певице от бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова на льготных условиях. Она вспоминала, как они с Ротару считали деньги в маленькой гостевой спальне на зеленой кровати.
Коняхина не удивилась решению Ротару продать квартиру, которая уже несколько лет пустует. При этом она считает, что продать недвижимость будет сложно.
16:00:34 19-11-2024
Надеюсь, она с Долиной посоветовалась?
17:10:07 19-11-2024
так у нее сын и внук, они в Испанию уехали, чтоб их на СВО не забрали, сын ее офицер там какойто(((. Она все продала и Виллу "София" - ее гостиницу в Крыму, и 3 дома в Москве, вот кватиру свою, в которой она и не жила почти, пользовались если в городе кто-то был из семьи и пр. а там они купили виллу и отель и яхту, туристов обслуживать. Уже года 2 как в Испании живут
09:58:52 20-11-2024
продать недвижимость будет сложно --- она вроде бы была против СВО, нет? А то продать может даже будет невозможно. Только если очень дешево, для нужд ветеранов СВО