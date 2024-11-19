София Ротару выставила на продажу квартиру в Москве

Жилье певице выделил на льготных условиях бывший мэр столицы Юрий Лужков

19 ноября 2024, 15:43, ИА Амител

Дверь в квартиру / Фото: pxhere.com/ru/photo/668616

Певица София Ротару выставила на продажу свою трехкомнатную квартиру в Москве на Зоологической улице площадью 122 кв. м. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Изначально ее продавали за 70 млн рублей, затем снизили до 65 млн рублей. Объявление о продаже появилось 24 октября, но покупателей пока нет.

Бывший концертный директор Ротару Ольга Коняхина рассказала, что квартира досталась певице от бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова на льготных условиях. Она вспоминала, как они с Ротару считали деньги в маленькой гостевой спальне на зеленой кровати.

Коняхина не удивилась решению Ротару продать квартиру, которая уже несколько лет пустует. При этом она считает, что продать недвижимость будет сложно.