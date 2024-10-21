Волочкова собирается вновь судиться из-за своей пенсии
Предыдущий иск балерины не рассмотрели
21 октября 2024, 23:10, ИА Амител
Анастасия Волочкова, известная балерина, в интервью заявила о своем намерении подать новый иск, связанный с пенсионным обеспечением. По ее словам, этот вопрос требует активных действий и настойчивости в решении.
Ранее РИА Новости получило информацию от Мещанского суда Москвы о том, что иск Волочковой к Пенсионному фонду не был рассмотрен. Балерина сообщила, что подала иск о назначении пенсии, поскольку ее стаж работы в качестве солистки балета превышает необходимый для назначения пенсии, но ее бывшие работодатели "утратили данные о ее стаже, предоставив поддельную трудовую книжку".
"Конечно, мы будем продолжать бороться за это, – сказала Волочкова. – Мои адвокаты занимаются этим вопросом. Как только я приму решение, я дам вам знать. Это несправедливо, и мы должны бороться за свои права".
Согласно законодательству, балерина имеет право на пенсию после 15 лет стажа работы. Если она не сможет подтвердить свой стаж в качестве солистки балета, пенсия будет назначена на общих основаниях – с 60 лет.
07:56:48 22-10-2024
зачем ей пенсия, она богатая тетя
06:49:06 23-10-2024
Гость (07:56:48 22-10-2024) зачем ей пенсия, она богатая тетя... Насколько богата?
08:49:46 22-10-2024
Ей важна правда .
10:15:16 22-10-2024
Гость (08:49:46 22-10-2024) Ей важна правда .... Всем важна правда, просто степень важности разная! А стремиться к справедливости надо!
08:50:18 22-10-2024
Сила в правде.
09:17:01 22-10-2024
Три буквы на которые посылает ВВП - суд, знает свой толк.
10:06:55 22-10-2024
начудила тётя знатно.
лишить почетного звания пенса!
12:38:19 22-10-2024
А по какой причине БДТ не хочет ей выплачивать заслуженную пенсию.Там , что свой царёк сидит? Человек служил в театре,долгое время была примой балериной,а теперь что.Нужно подавать в суд и решать вопрос кардинально.
12:56:29 22-10-2024
Лариса (12:38:19 22-10-2024) А по какой причине БДТ не хочет ей выплачивать заслуженную п... за аморальное поведение.
07:11:55 23-10-2024
Мусик (12:56:29 22-10-2024) за аморальное поведение.... это по какому закону?
14:29:59 22-10-2024
Сколько она работала в БДТ? Ушла и стаж прервался. Ведь если не танцуешь,не работаешь в данном учреждении,то стаж не идёт. Надоели уже в шоу-бизнесе. Ну подаёшь в суд,то это твое дело. Зачем оповещать весь мир? Мне это неинтересно,я думаю и другим. Не работает столько лет на что живёт. Тут всю жизнь отработала добросовестно и живём на пенсии. Ни о каких Мальдивах и прочем не думаем. А тут говорит,что нет денег,потом читаем ,что поехала на Мальдивы и повезла мужика. ??????
16:04:24 22-10-2024
Хорошая балерина,могла бы учить даже у Николая в академии деток, запуталась Анастасия, жалко её.
Танцевала же она красиво!
20:31:18 22-10-2024
Такие люди называются стяжатели. Бесконечно за всё и со всеми судится. Ещё и оповещает общественность об этом. Она уже неинтересна.
11:03:02 23-10-2024
Какая бы она не была, как бы мы не относились к Волочковой, но закон ко всем должен быть один. Отработала 15 лет в балете, дайте человеку пенсию, если есть на то подтверждение.