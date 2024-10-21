Волочкова собирается вновь судиться из-за своей пенсии

Предыдущий иск балерины не рассмотрели

21 октября 2024, 23:10, ИА Амител

Анастасия Волочкова / Фото: YesNoYes/ Youtube

Анастасия Волочкова, известная балерина, в интервью заявила о своем намерении подать новый иск, связанный с пенсионным обеспечением. По ее словам, этот вопрос требует активных действий и настойчивости в решении.

Ранее РИА Новости получило информацию от Мещанского суда Москвы о том, что иск Волочковой к Пенсионному фонду не был рассмотрен. Балерина сообщила, что подала иск о назначении пенсии, поскольку ее стаж работы в качестве солистки балета превышает необходимый для назначения пенсии, но ее бывшие работодатели "утратили данные о ее стаже, предоставив поддельную трудовую книжку".

"Конечно, мы будем продолжать бороться за это, – сказала Волочкова. – Мои адвокаты занимаются этим вопросом. Как только я приму решение, я дам вам знать. Это несправедливо, и мы должны бороться за свои права".

Согласно законодательству, балерина имеет право на пенсию после 15 лет стажа работы. Если она не сможет подтвердить свой стаж в качестве солистки балета, пенсия будет назначена на общих основаниях – с 60 лет.