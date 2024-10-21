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Волочкова собирается вновь судиться из-за своей пенсии

Предыдущий иск балерины не рассмотрели

21 октября 2024, 23:10, ИА Амител

Анастасия Волочкова / Фото: YesNoYes/ Youtube
Анастасия Волочкова / Фото: YesNoYes/ Youtube

Анастасия Волочкова, известная балерина, в интервью заявила о своем намерении подать новый иск, связанный с пенсионным обеспечением. По ее словам, этот вопрос требует активных действий и настойчивости в решении.

Ранее РИА Новости получило информацию от Мещанского суда Москвы о том, что иск Волочковой к Пенсионному фонду не был рассмотрен. Балерина сообщила, что подала иск о назначении пенсии, поскольку ее стаж работы в качестве солистки балета превышает необходимый для назначения пенсии, но ее бывшие работодатели "утратили данные о ее стаже, предоставив поддельную трудовую книжку".

"Конечно, мы будем продолжать бороться за это, – сказала Волочкова. – Мои адвокаты занимаются этим вопросом. Как только я приму решение, я дам вам знать. Это несправедливо, и мы должны бороться за свои права".

Согласно законодательству, балерина имеет право на пенсию после 15 лет стажа работы. Если она не сможет подтвердить свой стаж в качестве солистки балета, пенсия будет назначена на общих основаниях – с 60 лет.

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Комментарии 14

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Гость

07:56:48 22-10-2024

зачем ей пенсия, она богатая тетя

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Гость

06:49:06 23-10-2024

Гость (07:56:48 22-10-2024) зачем ей пенсия, она богатая тетя... Насколько богата?

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Гость

08:49:46 22-10-2024

Ей важна правда .

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Гость

10:15:16 22-10-2024

Гость (08:49:46 22-10-2024) Ей важна правда .... Всем важна правда, просто степень важности разная! А стремиться к справедливости надо!

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Гость

08:50:18 22-10-2024

Сила в правде.

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Гость

09:17:01 22-10-2024

Три буквы на которые посылает ВВП - суд, знает свой толк.

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Мусик

10:06:55 22-10-2024

начудила тётя знатно.
лишить почетного звания пенса!

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Лариса

12:38:19 22-10-2024

А по какой причине БДТ не хочет ей выплачивать заслуженную пенсию.Там , что свой царёк сидит? Человек служил в театре,долгое время была примой балериной,а теперь что.Нужно подавать в суд и решать вопрос кардинально.

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Мусик

12:56:29 22-10-2024

Лариса (12:38:19 22-10-2024) А по какой причине БДТ не хочет ей выплачивать заслуженную п... за аморальное поведение.

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Гость

07:11:55 23-10-2024

Мусик (12:56:29 22-10-2024) за аморальное поведение.... это по какому закону?

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Тамара

14:29:59 22-10-2024

Сколько она работала в БДТ? Ушла и стаж прервался. Ведь если не танцуешь,не работаешь в данном учреждении,то стаж не идёт. Надоели уже в шоу-бизнесе. Ну подаёшь в суд,то это твое дело. Зачем оповещать весь мир? Мне это неинтересно,я думаю и другим. Не работает столько лет на что живёт. Тут всю жизнь отработала добросовестно и живём на пенсии. Ни о каких Мальдивах и прочем не думаем. А тут говорит,что нет денег,потом читаем ,что поехала на Мальдивы и повезла мужика. ??????

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Ирина

16:04:24 22-10-2024

Хорошая балерина,могла бы учить даже у Николая в академии деток, запуталась Анастасия, жалко её.
Танцевала же она красиво!

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Нинель

20:31:18 22-10-2024

Такие люди называются стяжатели. Бесконечно за всё и со всеми судится. Ещё и оповещает общественность об этом. Она уже неинтересна.

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Я

11:03:02 23-10-2024

Какая бы она не была, как бы мы не относились к Волочковой, но закон ко всем должен быть один. Отработала 15 лет в балете, дайте человеку пенсию, если есть на то подтверждение.

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