Госдума приняла закон о штрафах за подделку документов для мигрантов

Юрлица могут наказать на сумму до 60 млн рублей

13 ноября 2024, 22:00, ИА Амител

Депутаты Госдумы / Фото: http://duma.gov.ru

Госдума приняла закон о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов для организации незаконной миграции. Как сообщает РИА Новости, документ одобрили сразу во втором и третьем чтениях.

Авторами документа выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике Ирина Яровая, лидеры парламентских фракций и депутаты. Инициативу поддержали правительство, Верховный суд, Генпрокуратура и Следственный комитет.

Документ устанавливает повышенные меры ответственности для юрлиц за подделку документов для незаконной миграции. Штрафы за первое нарушение будут составлять от 5 до 10 млн рублей, за повторное – от 10 до 60 млн рублей.

Также будет ужесточена ответственность за подделку документов, удостоверяющих личность, и их использование, передачу или сбыт. Штрафы за первое нарушение составят от 40 до 80 тысяч рублей, за повторное – от 100 до 200 тысяч рублей.

Отдельно устанавливается административная ответственность для госучреждений за нарушение требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному. Кроме того, вводится ответственность за непредставление или несвоевременное представление сведений в федеральную информационную систему.