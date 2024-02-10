Володин: ГД обсуждает запрет российским компаниям размещать рекламу у иноагентов

По его словам, депутаты считают, что иноагентов нужно лишить возможности получать доходы в России

10 февраля 2024, 13:59, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: t.me/vv_volodin

Депутаты Госдумы считают, что иностранные агенты должны быть лишены возможности получать доходы в РФ. Об этом сказал спикер палаты Вячеслав Володин в Telegram-канале.

"А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности", – добавил депутат. Володин напомнил, что в Госдуме разрабатывают законопроект о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов – речь идет о размещениях на сайтах, так и в соцсетях, и на других площадках. Коснется он как обычных граждан, так и отечественных компаний.