Володин: ГД обсуждает запрет российским компаниям размещать рекламу у иноагентов
По его словам, депутаты считают, что иноагентов нужно лишить возможности получать доходы в России
10 февраля 2024, 13:59, ИА Амител
Вячеслав Володин / Фото: t.me/vv_volodin
Депутаты Госдумы считают, что иностранные агенты должны быть лишены возможности получать доходы в РФ. Об этом сказал спикер палаты Вячеслав Володин в Telegram-канале.
"А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности", – добавил депутат. Володин напомнил, что в Госдуме разрабатывают законопроект о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов – речь идет о размещениях на сайтах, так и в соцсетях, и на других площадках. Коснется он как обычных граждан, так и отечественных компаний.
16:53:48 10-02-2024
Иноагент, иноагент, иноагенты...? А вот диаспоры попадают под это определение!? Состоят сплошь из представителей других государств!? Ведут хозяйственную и финансовую деятельность, получая деньги и из-за рубежа тоже...!? Ну чем не иноагенты!?..
20:46:03 10-02-2024
А где есть русские диаспоры, а, Володин? Это понятно, чей ты.