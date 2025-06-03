Володин: Госдума поддержит полный запрет продажи вейпов

Он заявил, что депутаты ждут законодательной инициативы от правительства

03 июня 2025, 17:15, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Госдума поддержит полный запрет продажи вейпов. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал, что выступает за тотальный запрет вейпов в России. Он подчеркнул, что эта проблема касается напрямую и его как многодетного отца.

"После заявления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в поддержку полного запрета продажи вейпов ожидаем от правительства РФ соответствующую законодательную инициативу. Депутаты поддержат законопроект. Более того, рассмотрим его в приоритетном порядке", – сказал Володин.

Он добавил, что вред здоровью от вейпов очевиден – в жидкостях содержатся тяжелые металлы, а при нагревании в паре образуются токсичные соединения. Володин напомнил, что ранее в Госдуме приняли закон о запрете продажи подобной продукции несовершеннолетним. Однако запрос в обществе говорит о необходимости полного запрета.