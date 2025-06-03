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Володин: Госдума поддержит полный запрет продажи вейпов

Он заявил, что депутаты ждут законодательной инициативы от правительства

03 июня 2025, 17:15, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru
Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Госдума поддержит полный запрет продажи вейпов. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал, что выступает за тотальный запрет вейпов в России. Он подчеркнул, что эта проблема касается напрямую и его как многодетного отца. 

"После заявления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в поддержку полного запрета продажи вейпов ожидаем от правительства РФ соответствующую законодательную инициативу. Депутаты поддержат законопроект. Более того, рассмотрим его в приоритетном порядке", – сказал Володин.

Он добавил, что вред здоровью от вейпов очевиден – в жидкостях содержатся тяжелые металлы, а при нагревании в паре образуются токсичные соединения. Володин напомнил, что ранее в Госдуме приняли закон о запрете продажи подобной продукции несовершеннолетним. Однако запрос в обществе говорит о необходимости полного запрета.

Госдума

Комментарии 15

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ВВП

17:23:40 03-06-2025

А куда товар девать?. Хозяину что, самому всё выкуривать?))

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Гость

17:42:34 03-06-2025

ВВП (17:23:40 03-06-2025) А куда товар девать?. Хозяину что, самому всё выкуривать?))... А зачем людей травить?

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Гость

20:37:33 03-06-2025

ВВП (17:23:40 03-06-2025) А куда товар девать?. Хозяину что, самому всё выкуривать?))... ВВП, свой товар выкуривай сам.

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Элен без ребят

17:46:50 03-06-2025

ну тогда уж и сигареты пусть запрещают. а то как- то попахивает табачным лобби. я не курю уже несколько лет, если что, но гонения на вейпы не поддерживаю, как бывшая курильщица 2х пачек в день и бросившая это дело благодаря электронкам и вейпам в том числе. строго ИМХО и курить, да, вредно!

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Гость

17:51:18 03-06-2025

Хм, а от сигарет нет вреда? Может их запретить?

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Гость

18:04:05 03-06-2025

А туда же куда и другую запрещенку хозяева девают.))

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Гость

18:07:50 03-06-2025

Надо еще на улицах ловить и штрафы наваливать как без маски при ковиде

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Гость

18:31:10 03-06-2025

Давно пора! Воле школ дым коромыслом от юных глотателей отравы.

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Знающий

18:42:39 03-06-2025

Заботятся о здоровье людей? Ну так запретите сигареты. Этот закон— лобби для производителей сигарет и всяких айкосов. Дело в том, что жидкость для вэйпа стоит копейки, по сравнению со стоимостью сигарет. Производитель сигарет этого не любит, он теряет деньги. Кстати, вред от сигарет прямо доказан. От вейпа прямого вреда никто не доказал. Вот и ваша забота.

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Гость

09:08:27 04-06-2025

Знающий (18:42:39 03-06-2025) Заботятся о здоровье людей? Ну так запретите сигареты. Этот ... вред от сигарет прямо доказан --- Бряхня.

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Гость

15:06:28 04-06-2025

Гость (09:08:27 04-06-2025) вред от сигарет прямо доказан --- Бряхня.... Почему столько минусов? в сигаретах свыше 400 вредных составляющих, плюс отсутствие табака. А в вейпах-3-4 компонента. КАРЛ!! всего 4! и можно парить без никотина.

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ППШариков

09:32:36 04-06-2025

Поддерживаю полный запрет, а что такое вейп ?

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гость

09:46:42 04-06-2025

кстати, все про володина знают что он совсем не гей

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Гость

13:30:29 04-06-2025

Кто-то из влиятельных жуликов не хочет лишаться доходов от сигарет. Вот и вся забота о здоровье народа.

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Гость

17:14:51 04-06-2025

Гость (13:30:29 04-06-2025) Кто-то из влиятельных жуликов не хочет лишаться доходов от с... Не кури, не отдавай деньги жуликам, все просто. Ну а если кишка тонка бросить - не ной

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