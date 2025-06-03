Володин: Госдума поддержит полный запрет продажи вейпов
Он заявил, что депутаты ждут законодательной инициативы от правительства
03 июня 2025, 17:15, ИА Амител
Госдума поддержит полный запрет продажи вейпов. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал, что выступает за тотальный запрет вейпов в России. Он подчеркнул, что эта проблема касается напрямую и его как многодетного отца.
"После заявления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в поддержку полного запрета продажи вейпов ожидаем от правительства РФ соответствующую законодательную инициативу. Депутаты поддержат законопроект. Более того, рассмотрим его в приоритетном порядке", – сказал Володин.
Он добавил, что вред здоровью от вейпов очевиден – в жидкостях содержатся тяжелые металлы, а при нагревании в паре образуются токсичные соединения. Володин напомнил, что ранее в Госдуме приняли закон о запрете продажи подобной продукции несовершеннолетним. Однако запрос в обществе говорит о необходимости полного запрета.
17:23:40 03-06-2025
А куда товар девать?. Хозяину что, самому всё выкуривать?))
17:42:34 03-06-2025
ВВП (17:23:40 03-06-2025) А куда товар девать?. Хозяину что, самому всё выкуривать?))... А зачем людей травить?
20:37:33 03-06-2025
ВВП (17:23:40 03-06-2025) А куда товар девать?. Хозяину что, самому всё выкуривать?))... ВВП, свой товар выкуривай сам.
17:46:50 03-06-2025
ну тогда уж и сигареты пусть запрещают. а то как- то попахивает табачным лобби. я не курю уже несколько лет, если что, но гонения на вейпы не поддерживаю, как бывшая курильщица 2х пачек в день и бросившая это дело благодаря электронкам и вейпам в том числе. строго ИМХО и курить, да, вредно!
17:51:18 03-06-2025
Хм, а от сигарет нет вреда? Может их запретить?
18:04:05 03-06-2025
А туда же куда и другую запрещенку хозяева девают.))
18:07:50 03-06-2025
Надо еще на улицах ловить и штрафы наваливать как без маски при ковиде
18:31:10 03-06-2025
Давно пора! Воле школ дым коромыслом от юных глотателей отравы.
18:42:39 03-06-2025
Заботятся о здоровье людей? Ну так запретите сигареты. Этот закон— лобби для производителей сигарет и всяких айкосов. Дело в том, что жидкость для вэйпа стоит копейки, по сравнению со стоимостью сигарет. Производитель сигарет этого не любит, он теряет деньги. Кстати, вред от сигарет прямо доказан. От вейпа прямого вреда никто не доказал. Вот и ваша забота.
09:08:27 04-06-2025
Знающий (18:42:39 03-06-2025) Заботятся о здоровье людей? Ну так запретите сигареты. Этот ... вред от сигарет прямо доказан --- Бряхня.
15:06:28 04-06-2025
Гость (09:08:27 04-06-2025) вред от сигарет прямо доказан --- Бряхня.... Почему столько минусов? в сигаретах свыше 400 вредных составляющих, плюс отсутствие табака. А в вейпах-3-4 компонента. КАРЛ!! всего 4! и можно парить без никотина.
09:32:36 04-06-2025
Поддерживаю полный запрет, а что такое вейп ?
09:46:42 04-06-2025
кстати, все про володина знают что он совсем не гей
13:30:29 04-06-2025
Кто-то из влиятельных жуликов не хочет лишаться доходов от сигарет. Вот и вся забота о здоровье народа.
17:14:51 04-06-2025
Гость (13:30:29 04-06-2025) Кто-то из влиятельных жуликов не хочет лишаться доходов от с... Не кури, не отдавай деньги жуликам, все просто. Ну а если кишка тонка бросить - не ной