Володин поручил проработать организацию выставки техники НАТО, разбитой в боях

Разместить их хотят у посольств стран, которые поставляют вооружение Киеву

12 июля 2023, 19:53, ИА Амител

Фото: unplash.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета думы по обороне Андрею Картаполову проработать с Минобороны РФ вопрос организации выставки разбитой в боях техники НАТО. Как сообщает ТАСС, спикер считает, что разместить ее стоит у посольств стран, которые поставляют вооружения Киеву.

Инициатором идеи стал депутат КПРФ Владимир Исаков. Володин предложил поддержать его.

"Особенно интересно его предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину", — добавил Володин.