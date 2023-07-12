НОВОСТИПолитика

Володин поручил проработать организацию выставки техники НАТО, разбитой в боях

Разместить их хотят у посольств стран, которые поставляют вооружение Киеву

12 июля 2023, 19:53, ИА Амител

Фото: unplash.com
Фото: unplash.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета думы по обороне Андрею Картаполову проработать с Минобороны РФ вопрос организации выставки разбитой в боях техники НАТО. Как сообщает ТАСС, спикер считает, что разместить ее стоит у посольств стран, которые поставляют вооружения Киеву.

Инициатором идеи стал депутат КПРФ Владимир Исаков. Володин предложил поддержать его.

"Особенно интересно его предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину", — добавил Володин.

СВО нато

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

22:12:53 12-07-2023

А ему на слово уже не верят, он решил металлолом притащить?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Барнаулец

22:19:29 12-07-2023

Идея - огонь! лайк)

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров