Володин поручил проработать организацию выставки техники НАТО, разбитой в боях
Разместить их хотят у посольств стран, которые поставляют вооружение Киеву
12 июля 2023, 19:53, ИА Амител
Фото: unplash.com
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета думы по обороне Андрею Картаполову проработать с Минобороны РФ вопрос организации выставки разбитой в боях техники НАТО. Как сообщает ТАСС, спикер считает, что разместить ее стоит у посольств стран, которые поставляют вооружения Киеву.
Инициатором идеи стал депутат КПРФ Владимир Исаков. Володин предложил поддержать его.
"Особенно интересно его предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину", — добавил Володин.
22:12:53 12-07-2023
А ему на слово уже не верят, он решил металлолом притащить?
22:19:29 12-07-2023
Идея - огонь! лайк)