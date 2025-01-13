Володин посоветовал россиянам прочесть книгу "Поражение Запада"
Он отметил, что автор книги прогнозирует неизбежную победу России до 2027 года на Украине
13 января 2025, 14:00, ИА Амител
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале, что в новогодние праздники прочитал книгу "Поражение Запада".
"Ее автор – Эммануэль Тодд. В 1976 году он предсказал распад СССР. Французский историк, политолог, демограф и социальный антрополог. Он анализирует происходящее в мире, в отдельных государствах Европы, в нашей стране. Изучая события на Украине, предрекает крах Запада, являющегося прямым участником военного конфликта, и победу России", – отметил Володин.
Он также добавил, что автор книги прогнозирует неизбежную победу России до 2027 года на Украине и подчеркивает, что "Вашингтон и его европейские союзники недооценили нашу страну".
"Не навязывая собственные ценности всему миру, Российская Федерация стала интересна большинству стран, которые противостоят западной деградации в сфере морали. В первую очередь речь идет о легализации смены пола и однополых браках. Поражение Запада Эммануэль Тодд считает неизбежным, потому что он разрушает себя сам", – указал Володин.
Председатель Госдумы посоветовал ознакомиться подробно с выводами автора о ситуации не только в нашей стране, но и в мире.
14:09:41 13-01-2025
А можно не читать книгу? Можно просто деньгами получить свою долю?
14:10:58 13-01-2025
Маразм крепчал
14:53:42 13-01-2025
Главное чтобы эта победа не стала пирровой…
15:00:19 13-01-2025
Не сильно быстро до 2027года ?
15:32:45 13-01-2025
Эммануэль Тодд. В 1976 году он предсказал распад СССР ---- офигеть, неужели правда
16:00:19 13-01-2025
Не говори ГОП пока не перепрыгнешь. Запад разрушает себя сам оттого что органически не может быстро перестроить себя. И это дает выигрыш во времени. Но не надо думать что он повержен. Да золотая тысяча не смогла взять Россию военным путем и экономическая война провалилась. И идеалогическую бучу тоже не устроить потому что проиграл идеалогическую войну. И тут у многих я вижу наступает головокружение от успехов. А это опасно. Прекрасно известны западные методы просчитывать все и вся на 10 ходов вперед. Кроме того у них не человек все это просчитывает а робот. Супер нейро сеть с обкатанным в войне исскуственным интеллектом на квантовой основе а это уже не шутки. Шутки кончились ребята. Пофантазирую маленько. Допустим они признают поражение с украиной и там будет мир. Лет на пять а потом они подготовят удар который еще не пробовали но который мы можем пропустить - боевой вирус. Эпидемия типа испанки 1917 года которая также вот станет выкашивать по миллиону граждан России в день. Да да - они уже сейчас вовсю работают скорее всего над вирусом. Конструируют его генетически, выводят, пробуют на пленных
16:16:29 13-01-2025
майор (16:00:19 13-01-2025) Не говори ГОП пока не перепрыгнешь. Запад разрушает себя сам... Чё куришь?
17:16:09 13-01-2025
Гость (16:16:29 13-01-2025) Чё куришь?... Да тут похоже всё серьёзней 🤣🤣🤣
19:18:46 13-01-2025
Сергей (17:16:09 13-01-2025) Да тут похоже всё серьёзней 🤣🤣🤣... Там хмурый(((
16:32:43 13-01-2025
А на картах Таро спикер "расклад" не делал ещё?🙄
17:28:47 13-01-2025
А что скажет Павел Глоба ?
19:20:25 13-01-2025
А еще есть Шпенглер. Но этот персонаж вряд ли дальше укв д осилил
10:14:08 14-01-2025
Нашим политикам можно предложить почитать конституцию РФ. Это тоже читается теперь как утопическая фантастика