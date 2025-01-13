Володин посоветовал россиянам прочесть книгу "Поражение Запада"

Он отметил, что автор книги прогнозирует неизбежную победу России до 2027 года на Украине

13 января 2025, 14:00, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале, что в новогодние праздники прочитал книгу "Поражение Запада".

"Ее автор – Эммануэль Тодд. В 1976 году он предсказал распад СССР. Французский историк, политолог, демограф и социальный антрополог. Он анализирует происходящее в мире, в отдельных государствах Европы, в нашей стране. Изучая события на Украине, предрекает крах Запада, являющегося прямым участником военного конфликта, и победу России", – отметил Володин.

Он также добавил, что автор книги прогнозирует неизбежную победу России до 2027 года на Украине и подчеркивает, что "Вашингтон и его европейские союзники недооценили нашу страну".

"Не навязывая собственные ценности всему миру, Российская Федерация стала интересна большинству стран, которые противостоят западной деградации в сфере морали. В первую очередь речь идет о легализации смены пола и однополых браках. Поражение Запада Эммануэль Тодд считает неизбежным, потому что он разрушает себя сам", – указал Володин.

Председатель Госдумы посоветовал ознакомиться подробно с выводами автора о ситуации не только в нашей стране, но и в мире.