НОВОСТИПолитика

Володин посоветовал россиянам прочесть книгу "Поражение Запада"

Он отметил, что автор книги прогнозирует неизбежную победу России до 2027 года на Украине

13 января 2025, 14:00, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: duma.gov.ru
Вячеслав Володин / Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале, что в новогодние праздники прочитал книгу "Поражение Запада".

"Ее автор – Эммануэль Тодд. В 1976 году он предсказал распад СССР. Французский историк, политолог, демограф и социальный антрополог. Он анализирует происходящее в мире, в отдельных государствах Европы, в нашей стране. Изучая события на Украине, предрекает крах Запада, являющегося прямым участником военного конфликта, и победу России", – отметил Володин.

Он также добавил, что автор книги прогнозирует неизбежную победу России до 2027 года на Украине и подчеркивает, что "Вашингтон и его европейские союзники недооценили нашу страну".

"Не навязывая собственные ценности всему миру, Российская Федерация стала интересна большинству стран, которые противостоят западной деградации в сфере морали. В первую очередь речь идет о легализации смены пола и однополых браках. Поражение Запада Эммануэль Тодд считает неизбежным, потому что он разрушает себя сам", – указал Володин.

Председатель Госдумы посоветовал ознакомиться подробно с выводами автора о ситуации не только в нашей стране, но и в мире.

Вячеслав Володин / Фото: t.me/vv_volodin

Володин: Запад пытается скрыть желание участвовать в военных действиях против РФ

В действительности США и их союзники пытаются "сами себе разрешить осуществить акты агрессии при помощи ракет в отношении России"
НОВОСТИПолитика
Политика советы эксперта

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

14:09:41 13-01-2025

А можно не читать книгу? Можно просто деньгами получить свою долю?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Wert

14:10:58 13-01-2025

Маразм крепчал

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:42 13-01-2025

Главное чтобы эта победа не стала пирровой…

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:19 13-01-2025

Не сильно быстро до 2027года ?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:45 13-01-2025

Эммануэль Тодд. В 1976 году он предсказал распад СССР ---- офигеть, неужели правда

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

16:00:19 13-01-2025

Не говори ГОП пока не перепрыгнешь. Запад разрушает себя сам оттого что органически не может быстро перестроить себя. И это дает выигрыш во времени. Но не надо думать что он повержен. Да золотая тысяча не смогла взять Россию военным путем и экономическая война провалилась. И идеалогическую бучу тоже не устроить потому что проиграл идеалогическую войну. И тут у многих я вижу наступает головокружение от успехов. А это опасно. Прекрасно известны западные методы просчитывать все и вся на 10 ходов вперед. Кроме того у них не человек все это просчитывает а робот. Супер нейро сеть с обкатанным в войне исскуственным интеллектом на квантовой основе а это уже не шутки. Шутки кончились ребята. Пофантазирую маленько. Допустим они признают поражение с украиной и там будет мир. Лет на пять а потом они подготовят удар который еще не пробовали но который мы можем пропустить - боевой вирус. Эпидемия типа испанки 1917 года которая также вот станет выкашивать по миллиону граждан России в день. Да да - они уже сейчас вовсю работают скорее всего над вирусом. Конструируют его генетически, выводят, пробуют на пленных

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:16:29 13-01-2025

майор (16:00:19 13-01-2025) Не говори ГОП пока не перепрыгнешь. Запад разрушает себя сам... Чё куришь?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

17:16:09 13-01-2025

Гость (16:16:29 13-01-2025) Чё куришь?... Да тут похоже всё серьёзней 🤣🤣🤣

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

19:18:46 13-01-2025

Сергей (17:16:09 13-01-2025) Да тут похоже всё серьёзней 🤣🤣🤣... Там хмурый(((

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:32:43 13-01-2025

А на картах Таро спикер "расклад" не делал ещё?🙄

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:28:47 13-01-2025

А что скажет Павел Глоба ?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

19:20:25 13-01-2025

А еще есть Шпенглер. Но этот персонаж вряд ли дальше укв д осилил

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость из будущего

10:14:08 14-01-2025

Нашим политикам можно предложить почитать конституцию РФ. Это тоже читается теперь как утопическая фантастика

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров