НОВОСТИПолитика

Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию

Он раскритиковал проведенную под его руководством реформу российской электроэнергетики

23 октября 2024, 21:59, ИА Амител

Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин / Фото: duma.gov.ru
Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин / Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС.

Володин раскритиковал реформу энергетической отрасли, которая прошла под руководством Чубайса. Тогда генерирующие мощности были приватизированы, тогда как сетевая и распределительная деятельность осталась под контролем государственных органов. По словам спикера Госдумы, она ни к чему не привела.

"Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор", – сказал Володин.

Он добавил, что вещи следует "называть своими именами", заявив, что Чубайса нужно экстрадировать в Россию.

Политика Госдума

Комментарии 16

Avatar Picture
Бдыщ...

22:11:02 23-10-2024

Чхал он на всех... Но ежели сбег-значит виноват

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гога

22:43:20 23-10-2024

Он ВЕРНУЛСЯ(!!!) в ИзраИль! Они своих не выдают даже в USA!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:46:50 23-10-2024

Руки прочь от Чубайса!!!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:45:01 23-10-2024

Гость (22:46:50 23-10-2024) Руки прочь от Чубайса!!!... Только спецназом и ногами.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

22:50:15 23-10-2024

"Он раскритиковал, проведенную под его руководством реформу российской электроэнергетики". А приватизация по Чубайсовски ему нравится, работа проведенная в Роснано тоже нравится. Тридцати лет не хватило, чтобы без всяких экстрадиций арестовать врага. А тут, бац, типа прозрели...

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:00:38 23-10-2024

А по что он хвост не пушил лет 5 назад когда этот дядька был в стране

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:39:07 23-10-2024

гость (23:00:38 23-10-2024) А по что он хвост не пушил лет 5 назад когда этот дядька был... Была не подходящая под критические высказывания политическая ситуация.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:07:44 24-10-2024

гость (23:00:38 23-10-2024) А по что он хвост не пушил лет 5 назад когда этот дядька был... Это ж было тогда, а теперь это сейчас. Тут всё сложно, даже то, что просто. Сначала надо из страны выпустить, а потом искать-ловить. А сразу под уздцы никак нельзя.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гога

23:42:43 23-10-2024

На Рыжих-ОБЛАВА!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:43:59 24-10-2024

У нас в гаражах мужики говорили "позднее зажигание"

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:27:05 24-10-2024

Так Володин-то в РФ. Пока. Предлагаю разобрать его работу и засадить лет на 10, пока не сбёг.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:54:13 24-10-2024

Вот она политика. Воруют, сбегают, а потом типа, такие хорошие, пытаются их вернуть. Хоть бы не позорились

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:34:42 24-10-2024

КрасавЕц! Ведь знает же, что народ поддержит в данную минуту! Только складывается такое впечатление, что он пытается гнев народа перевести с чего-то другого на голову Чубайса, отвлечь.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:10 24-10-2024

Вообще то он уже не Чубайс а Мойше Израилевич

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

11:19:43 24-10-2024

Лучше позже, чем никогда.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

11:39:49 24-10-2024

ППШариков (11:19:43 24-10-2024) Лучше позже, чем никогда.... но лучше вовремя. или чуть раньше.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров