Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию

Он раскритиковал проведенную под его руководством реформу российской электроэнергетики

23 октября 2024, 21:59, ИА Амител

Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин / Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС.

Володин раскритиковал реформу энергетической отрасли, которая прошла под руководством Чубайса. Тогда генерирующие мощности были приватизированы, тогда как сетевая и распределительная деятельность осталась под контролем государственных органов. По словам спикера Госдумы, она ни к чему не привела.

"Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор", – сказал Володин.

Он добавил, что вещи следует "называть своими именами", заявив, что Чубайса нужно экстрадировать в Россию.