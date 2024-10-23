Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию
Он раскритиковал проведенную под его руководством реформу российской электроэнергетики
23 октября 2024, 21:59, ИА Амител
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС.
Володин раскритиковал реформу энергетической отрасли, которая прошла под руководством Чубайса. Тогда генерирующие мощности были приватизированы, тогда как сетевая и распределительная деятельность осталась под контролем государственных органов. По словам спикера Госдумы, она ни к чему не привела.
"Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор", – сказал Володин.
Он добавил, что вещи следует "называть своими именами", заявив, что Чубайса нужно экстрадировать в Россию.
22:11:02 23-10-2024
Чхал он на всех... Но ежели сбег-значит виноват
22:43:20 23-10-2024
Он ВЕРНУЛСЯ(!!!) в ИзраИль! Они своих не выдают даже в USA!
22:46:50 23-10-2024
Руки прочь от Чубайса!!!
23:45:01 23-10-2024
Гость (22:46:50 23-10-2024) Руки прочь от Чубайса!!!... Только спецназом и ногами.
22:50:15 23-10-2024
"Он раскритиковал, проведенную под его руководством реформу российской электроэнергетики". А приватизация по Чубайсовски ему нравится, работа проведенная в Роснано тоже нравится. Тридцати лет не хватило, чтобы без всяких экстрадиций арестовать врага. А тут, бац, типа прозрели...
23:00:38 23-10-2024
А по что он хвост не пушил лет 5 назад когда этот дядька был в стране
23:39:07 23-10-2024
гость (23:00:38 23-10-2024) А по что он хвост не пушил лет 5 назад когда этот дядька был... Была не подходящая под критические высказывания политическая ситуация.
01:07:44 24-10-2024
гость (23:00:38 23-10-2024) А по что он хвост не пушил лет 5 назад когда этот дядька был... Это ж было тогда, а теперь это сейчас. Тут всё сложно, даже то, что просто. Сначала надо из страны выпустить, а потом искать-ловить. А сразу под уздцы никак нельзя.
23:42:43 23-10-2024
На Рыжих-ОБЛАВА!
00:43:59 24-10-2024
У нас в гаражах мужики говорили "позднее зажигание"
06:27:05 24-10-2024
Так Володин-то в РФ. Пока. Предлагаю разобрать его работу и засадить лет на 10, пока не сбёг.
06:54:13 24-10-2024
Вот она политика. Воруют, сбегают, а потом типа, такие хорошие, пытаются их вернуть. Хоть бы не позорились
08:34:42 24-10-2024
КрасавЕц! Ведь знает же, что народ поддержит в данную минуту! Только складывается такое впечатление, что он пытается гнев народа перевести с чего-то другого на голову Чубайса, отвлечь.
09:52:10 24-10-2024
Вообще то он уже не Чубайс а Мойше Израилевич
11:19:43 24-10-2024
Лучше позже, чем никогда.
11:39:49 24-10-2024
ППШариков (11:19:43 24-10-2024) Лучше позже, чем никогда.... но лучше вовремя. или чуть раньше.