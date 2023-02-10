Когда и на сколько в России в следующий раз вырастут тарифы ЖКХ?

Россиян шокировало, на сколько "коммуналка" подорожала в 2022 году. Ждать ли продолжения в 2023-м?

10 февраля 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Не успели россияне отойти от шока после предыдущего повышения тарифов ЖКХ, как власти анонсировали дату следующей индексации. Напомним, традиционно "коммуналка" в России дорожает ежегодно с 1 июля. Но в 2022 году тарифы повышали дважды, из-за чего график сбился.

О том, когда и на сколько тарифы ЖКХ в России увеличатся в следующий раз, – в материале amic.ru.

1 Будет ли индексация тарифов ЖКХ 1 июля 2023 года? Нет. Об этом изданию "Бийский рабочий" рассказали в правительстве Алтайского края. С подобными заявлениями уже выступили и власти других регионов страны. Поскольку в 2022 году российское правительство внепланово провело дополнительную индексацию тарифов ЖКХ, традиционного повышения летом 2023-го не будет.

2 Когда будет следующая индексация тарифов ЖКХ? 1 июля 2024 года. Соответственно, с тарифами на "коммуналку", которые установились в 2022 году, россияне будут жить более полутора лет.

3 На сколько в следующий раз повысят тарифы ЖКХ? Пока неизвестно. Размер индексации будет зависеть от уровня инфляции, который сложится в стране к лету 2024 года.