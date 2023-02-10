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Когда и на сколько в России в следующий раз вырастут тарифы ЖКХ?

Россиян шокировало, на сколько "коммуналка" подорожала в 2022 году. Ждать ли продолжения в 2023-м?

10 февраля 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Не успели россияне отойти от шока после предыдущего повышения тарифов ЖКХ, как власти анонсировали дату следующей индексации. Напомним, традиционно "коммуналка" в России дорожает ежегодно с 1 июля. Но в 2022 году тарифы повышали дважды, из-за чего график сбился.

О том, когда и на сколько тарифы ЖКХ в России увеличатся в следующий раз, – в материале amic.ru.

1

Будет ли индексация тарифов ЖКХ 1 июля 2023 года?

Нет. Об этом изданию "Бийский рабочий" рассказали в правительстве Алтайского края. С подобными заявлениями уже выступили и власти других регионов страны.
Поскольку в 2022 году российское правительство внепланово провело дополнительную индексацию тарифов ЖКХ, традиционного повышения летом 2023-го не будет.
2

Когда будет следующая индексация тарифов ЖКХ?

1 июля 2024 года. Соответственно, с тарифами на "коммуналку", которые установились в 2022 году, россияне будут жить более полутора лет.
3

На сколько в следующий раз повысят тарифы ЖКХ?

Пока неизвестно. Размер индексации будет зависеть от уровня инфляции, который сложится в стране к лету 2024 года.
4

Когда до этого повышали тарифы ЖКХ?

1 декабря 2022 года. С этой даты коммунальные услуги по всей стране подорожали в среднем на 9%. Барнаульцы уже успели "полюбоваться" суммами в платёжках за декабрь и январь. Некоторые жалуются, что стоимость услуг ЖКХ после индексации стала непомерно высокой.
Самая большая статья расходов – отопление. Но в СГК пояснили, что в возросших суммах виноват не только рост тарифа на 11%, но и лютые морозы, из-за которых потребление тепла увеличилось.
Кстати, мы собрали информацию обо всех видах компенсаций и субсидий на услуги ЖКХ, которые можно получить в Алтайском крае. О том, кому они положены и как их оформить, читайте в нашем материале.
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Кому положены компенсации и субсидии на оплату ЖКХ и как их получить?

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 8

  • Интересно. сколько дней в Алтайском крае продолжались "лютые" морозы??!! Для Кипра они конечно "лютые".
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Зачем в названии новости "очередное повышение". Вы кровь кипятите этими повышениями)
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Ресурсоснабжающие организации прибыль получат и так за эти 1,5 года: отмена нормативов на СОИ (ОДН) и тепло подают так, что к батарее не прикоснуться. А в 2024 так ахнем от еще - повышения.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Покупая квартиру, надо учитывать, что где-где, а в квартплате мы точно догоним и перегоним "Золотой миллиард"!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • В 2024, но это не точно, при желании можно и раньше, не что не помешало повысить в декабре, хотя график в июле.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Здесь всё можно это Алтайский край детка !А уж с тарифами на всё играть на повышение на раз два !
    10 февраля, Гость   Ответить
  • за ноябрь 5750 за декабрь 8200 за январь 8800
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Скоро в трусах будем зимой ходить,и хлеб с водой есть.Так как денег не хватает.
    11 февраля, Гость   Ответить
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