Когда и на сколько в России в следующий раз вырастут тарифы ЖКХ?
Россиян шокировало, на сколько "коммуналка" подорожала в 2022 году. Ждать ли продолжения в 2023-м?
10 февраля 2023, 07:15, ИА Амител
Фото: amic.ru
Не успели россияне отойти от шока после предыдущего повышения тарифов ЖКХ, как власти анонсировали дату следующей индексации. Напомним, традиционно "коммуналка" в России дорожает ежегодно с 1 июля. Но в 2022 году тарифы повышали дважды, из-за чего график сбился.
О том, когда и на сколько тарифы ЖКХ в России увеличатся в следующий раз, – в материале amic.ru.
1
Будет ли индексация тарифов ЖКХ 1 июля 2023 года?
Нет. Об этом изданию "Бийский рабочий" рассказали в правительстве Алтайского края. С подобными заявлениями уже выступили и власти других регионов страны.
Поскольку в 2022 году российское правительство внепланово провело дополнительную индексацию тарифов ЖКХ, традиционного повышения летом 2023-го не будет.
2
Когда будет следующая индексация тарифов ЖКХ?
1 июля 2024 года. Соответственно, с тарифами на "коммуналку", которые установились в 2022 году, россияне будут жить более полутора лет.
3
На сколько в следующий раз повысят тарифы ЖКХ?
Пока неизвестно. Размер индексации будет зависеть от уровня инфляции, который сложится в стране к лету 2024 года.
4
Когда до этого повышали тарифы ЖКХ?
1 декабря 2022 года. С этой даты коммунальные услуги по всей стране подорожали в среднем на 9%. Барнаульцы уже успели "полюбоваться" суммами в платёжках за декабрь и январь. Некоторые жалуются, что стоимость услуг ЖКХ после индексации стала непомерно высокой.
Самая большая статья расходов – отопление. Но в СГК пояснили, что в возросших суммах виноват не только рост тарифа на 11%, но и лютые морозы, из-за которых потребление тепла увеличилось.
Кстати, мы собрали информацию обо всех видах компенсаций и субсидий на услуги ЖКХ, которые можно получить в Алтайском крае. О том, кому они положены и как их оформить, читайте в нашем материале.
Комментарии 8