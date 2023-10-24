Володин призвал изолировать Байдена для предотвращения "глобальной катастрофы"

Политик напомнил, что мир стал многополярным и попытки изменить его "по лекалам США" не приведут ни к чему хорошему

24 октября 2023, 16:05, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: vv_volodin

Президента США Джо Байдена необходимо изолировать для предотвращения новой мировой войны. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что правление Байдена привело к конфликту на Украине и Ближнем Востоке, напряжению вокруг Тайваня, а также к глубокому кризису Евросоюза. Кроме того, развиваются и торговые войны.

Володин напомнил, что мир стал многополярным и попытки изменить его "по лекалам США" приведут только к глобальной катастрофе.

"Выжившего из ума Байдена необходимо изолировать, пока он не развязал мировую войну", – добавил спикер.Политик также считает, что большинство стран уверены в необходимости развивать отношения на принципах отсутствия двойных стандартов, отказа от вмешательства в суверенные дела, уважения и сотрудничества, которое выгодно обеим сторонам.