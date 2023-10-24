Володин призвал изолировать Байдена для предотвращения "глобальной катастрофы"
Политик напомнил, что мир стал многополярным и попытки изменить его "по лекалам США" не приведут ни к чему хорошему
24 октября 2023, 16:05, ИА Амител
Президента США Джо Байдена необходимо изолировать для предотвращения новой мировой войны. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что правление Байдена привело к конфликту на Украине и Ближнем Востоке, напряжению вокруг Тайваня, а также к глубокому кризису Евросоюза. Кроме того, развиваются и торговые войны.
Володин напомнил, что мир стал многополярным и попытки изменить его "по лекалам США" приведут только к глобальной катастрофе.
"Выжившего из ума Байдена необходимо изолировать, пока он не развязал мировую войну", – добавил спикер.Политик также считает, что большинство стран уверены в необходимости развивать отношения на принципах отсутствия двойных стандартов, отказа от вмешательства в суверенные дела, уважения и сотрудничества, которое выгодно обеим сторонам.
16:33:03 24-10-2023
Кого он призвал то? Его в России не все знают. А остальным и подавно его речи не интересны.
16:33:13 24-10-2023
Байден - это просто говорящий рот. Там целые институты работают над сохранения гегемонии и подчинения всего мира. Нуланд еще до госпереворота на Украине говорила, что США вложили там "в демократию" более 5 млрд долларов. Русофобские настроения и национализм на Украине взращивались с распада СССР. Не только Байден виноват. А вся та система порочна, прогибают мир под себя. И, что самое опасное, призывают быть более смелыми и дерзкими. Значит, возможна значительная эскалация, могут начать дерзить намного сильнее. И тогда ядерная катастрофа станет намного более вероятной. И это будет конец миру.
16:53:16 24-10-2023
Если изолировать, так всю властную пиндосскую верхушку,чтобы прочухались. А то они там берегов не видят.
17:59:25 24-10-2023
Гость (16:53:16 24-10-2023) Если изолировать, так всю властную пиндосскую верхушку,чтобы... Не поможет. Надо всю Америку изолировать. америкосов держать на их континенте и не выпускать никуда. Да, ещё в океане кабель перерезать, без интернета оставить. Чтобы сохраняли в целости свою свободу и демократию, Путин плохо не влиял нак амерское общественное сознание)))
17:14:16 24-10-2023
Я смотрю здесь аудитория грустная) Бидона защищают, минуса пацану ставят. Капец) мне было бы интересно послушать кого то из этих минусаторов - пускай объяснят свои действия.
17:35:53 24-10-2023
Гость (17:14:16 24-10-2023) Я смотрю здесь аудитория грустная) Бидона защищают, минуса п... А ты прям такой веселый! Как Володин!
17:46:19 24-10-2023
У вас же всегда виноват кто-то. Бидон вам в лифтах мочится и на стенах пишет. Машины на тротуары ставит и мусор мимо урн кидает. Цены тоже он повышает на всё. Живут как зомби, за телевизором ежедневные мантры повторяют, своя голова только для еды.
08:39:55 25-10-2023
Гость (17:46:19 24-10-2023) У вас же всегда виноват кто-то. Бидон вам в лифтах мочится и... Да тут никто ничего этого Бидону и не приписывал. У его кукловодов своих грешков хватает.
19:39:50 24-10-2023
"Политик напомнил, что мир стал многополярным", " Джо Байдена необходимо изолировать для предотвращения новой мировой войны" - усатый дядя, ты определись уже че ты хочешь. Именно то что мир являлся многополярным в начале 20 века и привело к мировой войне всех против всех.
10:02:33 25-10-2023
Выжившего из ума Байдена необходимо изолировать ---- ну логика есть, он в силу деменции может начать
13:23:29 25-10-2023
71-год. аналогично пора изолировать, после 70 официально старческое слабоумие
14:04:20 25-10-2023
Закон принять необходимо. Всех чиновников и управленцев с 70 лет отправить на пенсию. Навести порядок в Госдуме! Начните кадровые перестановки уже сегодня. Покажите миру пример. Вообще-то , Байден может и обидеться. Не приведи господь, донесут до его ушей такие заявления, что ж тогда. Война?