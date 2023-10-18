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Володин раскритиковал идею разрешить осужденным по тяжким статьям быть учителями

Спикер Госдумы считает, что инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут сильно навредить детям

18 октября 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал проект, который предусматривает разрешение осужденным по тяжким и особо тяжким статьям работать учителями в школах. Ранее такую инициативу выдвинули депутаты "Единой России".

По словам политика, это предложение – ошибка, которую нельзя допустить. 

"По общему мнению, эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям. Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей – они готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией", – написал Володин в телеграме.

Также добавил, что инициатива не согласуется со статьями 331 и 351 ТК РФ, и напоследок выразил надежду, что авторы отзовут инициативу, "иначе ее придется отклонить".

Политика Госдума образование инициативы

Комментарии 11

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Гость

15:14:33 18-10-2023

вся работа депутатов сводится к одном: один предлагает ересь- другой противостоит.. покалякали з/п получили. все в шоколаде

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Гость

15:33:45 18-10-2023

Одно то, что такое предложение поступило, говорит о многом.

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Гость

15:38:54 18-10-2023

Гость (15:33:45 18-10-2023) Одно то, что такое предложение поступило, говорит о многом.... Главное от кого оно поступило - от ЕР!!!!!!!!!!!!!!

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Гость

15:39:04 18-10-2023

Гость (15:33:45 18-10-2023) Одно то, что такое предложение поступило, говорит о многом.... О чем же??? каждый день куча идиотских идей. вообще не ново.

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Павел

16:30:31 18-10-2023

Ох и тяжко с учителями, если убийцев за учительский стол. Володину хочется и колится.

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Гость

16:49:50 18-10-2023

В принципе это может и не повлияет ни на что. И так любой 13 летний школьник знает как правильно в хату входить и что отвечать на вопрос, про пики точёные

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Гость

16:54:41 18-10-2023

Одно непонятно - кто год за годом голосует за ЕР? Эта карманная партия создана для того, чтобы пропихнуть нужных людей во власть. Но проблема не в этом, а в том, что голосующие ёжики, год за годом видящие, что их опять обманули, продолжают год за годом лезть на кактус... или, как гласит любимый журналистами штамп - "голосуют сердцем". Как говорил Эйнштейн - "насчёт Вселенной я сомневаюсь..."

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Гость

17:09:27 18-10-2023

Гость (16:54:41 18-10-2023) Одно непонятно - кто год за годом голосует за ЕР? Эта карман... Да боже мой. После введения всяких электронных систем голосования может вообще никто не голосовать. Нарисуют. И что вы им сделаете?

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Гость

16:58:03 18-10-2023

Вечер в хату, граждане учащиеся.

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гость

18:26:34 18-10-2023

С чьей-то подачи)))

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Гость

07:58:02 19-10-2023

Правильно. На своих в думе насмотрелся.

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