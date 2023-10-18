Володин раскритиковал идею разрешить осужденным по тяжким статьям быть учителями
Спикер Госдумы считает, что инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут сильно навредить детям
18 октября 2023, 15:03, ИА Амител
Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал проект, который предусматривает разрешение осужденным по тяжким и особо тяжким статьям работать учителями в школах. Ранее такую инициативу выдвинули депутаты "Единой России".
По словам политика, это предложение – ошибка, которую нельзя допустить.
"По общему мнению, эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям. Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей – они готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией", – написал Володин в телеграме.
Также добавил, что инициатива не согласуется со статьями 331 и 351 ТК РФ, и напоследок выразил надежду, что авторы отзовут инициативу, "иначе ее придется отклонить".
15:14:33 18-10-2023
вся работа депутатов сводится к одном: один предлагает ересь- другой противостоит.. покалякали з/п получили. все в шоколаде
15:33:45 18-10-2023
Одно то, что такое предложение поступило, говорит о многом.
15:38:54 18-10-2023
Гость (15:33:45 18-10-2023) Одно то, что такое предложение поступило, говорит о многом.... Главное от кого оно поступило - от ЕР!!!!!!!!!!!!!!
15:39:04 18-10-2023
Гость (15:33:45 18-10-2023) Одно то, что такое предложение поступило, говорит о многом.... О чем же??? каждый день куча идиотских идей. вообще не ново.
16:30:31 18-10-2023
Ох и тяжко с учителями, если убийцев за учительский стол. Володину хочется и колится.
16:49:50 18-10-2023
В принципе это может и не повлияет ни на что. И так любой 13 летний школьник знает как правильно в хату входить и что отвечать на вопрос, про пики точёные
16:54:41 18-10-2023
Одно непонятно - кто год за годом голосует за ЕР? Эта карманная партия создана для того, чтобы пропихнуть нужных людей во власть. Но проблема не в этом, а в том, что голосующие ёжики, год за годом видящие, что их опять обманули, продолжают год за годом лезть на кактус... или, как гласит любимый журналистами штамп - "голосуют сердцем". Как говорил Эйнштейн - "насчёт Вселенной я сомневаюсь..."
17:09:27 18-10-2023
Гость (16:54:41 18-10-2023) Одно непонятно - кто год за годом голосует за ЕР? Эта карман... Да боже мой. После введения всяких электронных систем голосования может вообще никто не голосовать. Нарисуют. И что вы им сделаете?
16:58:03 18-10-2023
Вечер в хату, граждане учащиеся.
18:26:34 18-10-2023
С чьей-то подачи)))
07:58:02 19-10-2023
Правильно. На своих в думе насмотрелся.