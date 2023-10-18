Володин раскритиковал идею разрешить осужденным по тяжким статьям быть учителями

Спикер Госдумы считает, что инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут сильно навредить детям

18 октября 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал проект, который предусматривает разрешение осужденным по тяжким и особо тяжким статьям работать учителями в школах. Ранее такую инициативу выдвинули депутаты "Единой России".

По словам политика, это предложение – ошибка, которую нельзя допустить.

"По общему мнению, эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям. Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей – они готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией", – написал Володин в телеграме.

Также добавил, что инициатива не согласуется со статьями 331 и 351 ТК РФ, и напоследок выразил надежду, что авторы отзовут инициативу, "иначе ее придется отклонить".