Володин: прогрессивная ставка НДФЛ не затронет участников военной операции

В Минфине подчеркнули, что поддерживают это предложение

23 мая 2024, 17:53, ИА Амител

Смартфон / Фото: пресс-служба УФНС России по Алтайскому краю

Прогрессивная ставка налога на доходы физлиц не будет распространяться на участников военной операции на Украине. Как сообщает РБК, об этом в ходе парламентских слушаний заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вслед за спикером выступил министр финансов Антон Силуанов, который заявил, что Минфин поддерживает сохранение плоской шкалы для участников спецоперации. Он объяснил, что подобное решение будет "абсолютно справедливым", поскольку участвующие в боях военные нуждаются в поддержке.

Первые публичные обсуждения прошли 20 мая. Одна из предлагаемых инициатив предполагает собой дифференцированную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Сейчас базовая ставка составляет 13%, а повышенная – 15%. Силуанов подчеркивал, что обсуждаемые изменения коснутся лишь граждан с высокими доходами.