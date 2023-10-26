Володин прокомментировал поступок пенсионера, который задержал грабителя

По словам спикера Госдумы, преступник должен понести наказание

26 октября 2023, 15:30, ИА Амител

Кадр: соцсети

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поступок 72-летнего пенсионера Михаила Макарова из подмосковного Щелково, который задержал грабителя, укравшего средь бела дня телефон у школьника.

"Каждый понимает, как важно, чтобы человек, увидев попавшего в беду ребенка, пришел к нему на помощь, не пройдя мимо. Михаил Викторович – пример для всех нас. Его поступок заслуживает уважения", – написал Володин в телеграм-канале.

Также Володин добавил, что преступник должен понести наказание. "Возьмем это на контроль", – заключил он.

23 октября мужчина чинил во дворе своего дома старенькую "Оку" и услышал душераздирающий детский крик о помощи. Он увидел убегающего мужчину, которого со слезами пытался догнать школьник, – у него злоумышленник украл телефон. Макаров не растерялся, поставил преступнику подножку и скрутил его. После этого глава Щелковского района вручил Макарову сертификат на новую отечественную машину.