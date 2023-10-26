Ловкая подножка. Как пенсионер с "Окой" задержал грабителя ребенка и получил авто
Инцидент произошел 23 октября и попал на камеру видеонаблюдения
26 октября 2023, 09:50, ИА Амител
72-летний пенсионер из Подмосковья стал настоящим народным героем, после того как задержал грабителя, отнявшего мобильный телефон у школьника. В МВД решили наградить мужчину за поимку преступника, а руководство Щелковского района уже вручило ему сертификат на новый автомобиль. Что известно об этой истории и ее участниках, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Как дедушка из Щелково задержал грабителя?
Днем 23 октября 72-летний Михаил Макаров чинил во дворе своего дома старенькую "Оку", когда услышал душераздирающий детский крик. Пенсионер увидел убегающего мужчину, которого со слезами и мольбами о помощи пытался догнать школьник. Макаров не растерялся: сделал преступнику подсечку и скрутил его.
Ребенок рассказал, что к нему подошел незнакомый мужчина, схватил его за шиворот, обшарил карманы и забрал сотовый, сообщает "КП". Дедушка вернул пропажу владельцу, а грабителя удерживал на земле до приезда полиции. Злоумышленником оказался неоднократно судимый за наркотики и кражу местный житель 1999 года рождения, его задержали, сообщает РБК.
Все происходящее запечатлела камера видеонаблюдения, и подвиг вскоре попал в Сеть. Люди стали просить наградить Михаила Макарова новым автомобилем. С этой инициативой общественники обратились к губернатору Подмосковья, пишет РИА Новости.
Пенсионеру правда вручат автомобиль?
Глава Щелковского района Андрей Булгаков уже вручил Михаилу Макарову сертификат на новую отечественную машину. Сам пенсионер отметил, что давно мечтал о "Ниве".
"У всех такое пожелание было однозначное, что нужна новая машина. И мы, посоветовавшись со многими товарищами и общественниками, пришли к выводу, что это нужно сделать именно сегодня. Потому что чем новее машина, тем больше желания защищать и новую машину, и все, что вокруг... Выбор за вами в течение недели", – цитирует Булгакова РИА Новости.
В МВД тоже решили отметить подвиг неравнодушного россиянина и наградить его.
При этом сам Макаров героем себя не считает, по его мнению, люди не должны проходить мимо чужой беды. А обезвредить преступника и молниеносно сориентироваться ему помогли спортивная и огневая подготовка. По информации телеграм-канала SHOT, мужчина 20 лет отработал в охране.
09:57:41 26-10-2023
Дедуля молодец, а вот прохожие?
10:01:18 26-10-2023
72 года скрутил 74 летнего. Занимайтесь спортом
10:27:27 26-10-2023
Гость (10:01:18 26-10-2023) 72 года скрутил 74 летнего. Занимайтесь спортом... 24 летнего
10:36:16 26-10-2023
Гость (10:01:18 26-10-2023) 72 года скрутил 74 летнего. Занимайтесь спортом... Читать или считать не научили? Гаденыш 1999 года рождения...
11:02:00 26-10-2023
Гость (10:36:16 26-10-2023) Читать или считать не научили? Гаденыш 1999 года рождения...... Опечатался. Исправил
10:17:52 26-10-2023
Да, были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя...
20:26:14 26-10-2023
Молоток" дед, ловко он его. Хотя 72 года сейчас вообще ни о чем. Горжусь пенсионерами.
21:11:56 26-10-2023
А пацаненку - новый смартфон. Старый поди при падении разбился.
23:03:30 02-11-2023
Представьте,что бы было с дедом или с любым россиянином ,если бы грабитель оказался иностранец мигрант. Тут же приехала толпа единоверцев и деда забили бы до смерти.А так же досталось и родственникам деда и другим свидетелям и заступникам.Обычно так бывает во всех регионах России. посмотрите криминальные новости и убедитесь в этом.