Инцидент произошел 23 октября и попал на камеру видеонаблюдения

26 октября 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: личная страничка героя в "Одноклассниках"

72-летний пенсионер из Подмосковья стал настоящим народным героем, после того как задержал грабителя, отнявшего мобильный телефон у школьника. В МВД решили наградить мужчину за поимку преступника, а руководство Щелковского района уже вручило ему сертификат на новый автомобиль. Что известно об этой истории и ее участниках, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Как дедушка из Щелково задержал грабителя?

Днем 23 октября 72-летний Михаил Макаров чинил во дворе своего дома старенькую "Оку", когда услышал душераздирающий детский крик. Пенсионер увидел убегающего мужчину, которого со слезами и мольбами о помощи пытался догнать школьник. Макаров не растерялся: сделал преступнику подсечку и скрутил его.

Ребенок рассказал, что к нему подошел незнакомый мужчина, схватил его за шиворот, обшарил карманы и забрал сотовый, сообщает "КП". Дедушка вернул пропажу владельцу, а грабителя удерживал на земле до приезда полиции. Злоумышленником оказался неоднократно судимый за наркотики и кражу местный житель 1999 года рождения, его задержали, сообщает РБК.

Все происходящее запечатлела камера видеонаблюдения, и подвиг вскоре попал в Сеть. Люди стали просить наградить Михаила Макарова новым автомобилем. С этой инициативой общественники обратились к губернатору Подмосковья, пишет РИА Новости.

Пенсионеру правда вручат автомобиль?

Глава Щелковского района Андрей Булгаков уже вручил Михаилу Макарову сертификат на новую отечественную машину. Сам пенсионер отметил, что давно мечтал о "Ниве".

"У всех такое пожелание было однозначное, что нужна новая машина. И мы, посоветовавшись со многими товарищами и общественниками, пришли к выводу, что это нужно сделать именно сегодня. Потому что чем новее машина, тем больше желания защищать и новую машину, и все, что вокруг... Выбор за вами в течение недели", – цитирует Булгакова РИА Новости.

В МВД тоже решили отметить подвиг неравнодушного россиянина и наградить его.

При этом сам Макаров героем себя не считает, по его мнению, люди не должны проходить мимо чужой беды. А обезвредить преступника и молниеносно сориентироваться ему помогли спортивная и огневая подготовка. По информации телеграм-канала SHOT, мужчина 20 лет отработал в охране.