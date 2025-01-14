Володин раскритиковал ряд министерств за недобросовестную работу

Председатель ГД отметил дефицит кадров в здравоохранении и образовании

14 января 2025, 20:00, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что некоторые министерства не в полной мере справляются с исполнением своих обязанностей, допускают недобросовестный подход и оставляют нерешенными ключевые вопросы в своей сфере ответственности. Об этом сообщает ТАСС.

"Ряд министерств не дорабатывают, подходят к исполнению своих обязанностей, прямо сказать, недобросовестно. Есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий", – сказал Володин.

Он подчеркнул, что эта проблема касается вопросов обеспечения техническими средствами реабилитации (ТСР) инвалидов, а также дефицита кадров в здравоохранении и образовании.

Председатель ГД надеется, что в ходе весенней сессии эти вопросы будут вынесены на обсуждение для изменения ситуации в лучшую сторону.

При этом Володин отметил позитивный аспект в работе депутатов с исполнительной властью. По его словам, парламентарии по многим вопросам работают совместно с органами исполнительной власти "на конечный результат".