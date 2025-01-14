Володин раскритиковал ряд министерств за недобросовестную работу
Председатель ГД отметил дефицит кадров в здравоохранении и образовании
14 января 2025, 20:00, ИА Амител
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что некоторые министерства не в полной мере справляются с исполнением своих обязанностей, допускают недобросовестный подход и оставляют нерешенными ключевые вопросы в своей сфере ответственности. Об этом сообщает ТАСС.
"Ряд министерств не дорабатывают, подходят к исполнению своих обязанностей, прямо сказать, недобросовестно. Есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий", – сказал Володин.
Он подчеркнул, что эта проблема касается вопросов обеспечения техническими средствами реабилитации (ТСР) инвалидов, а также дефицита кадров в здравоохранении и образовании.
Председатель ГД надеется, что в ходе весенней сессии эти вопросы будут вынесены на обсуждение для изменения ситуации в лучшую сторону.
При этом Володин отметил позитивный аспект в работе депутатов с исполнительной властью. По его словам, парламентарии по многим вопросам работают совместно с органами исполнительной власти "на конечный результат".
20:15:21 14-01-2025
Кто разрешил Председателю ГД критиковать Министерства?
15:34:33 15-01-2025
Гость (20:15:21 14-01-2025) Кто разрешил Председателю ГД критиковать Министерства?... Как посмел?
20:30:42 14-01-2025
Как будто "народные слуги" работают "добросовестно", экстренно поднимая и оперативно решая чёрт знает какие (в плане значимости для граждан) вопросы!
20:39:24 14-01-2025
Вот это конечно конкретная предъява. Сейчас начнется движение.
"некоторые министерства не в полной мере справляются с исполнением своих обязанностей, допускают недобросовестный подход и оставляют нерешенными ключевые вопросы в своей сфере ответственности"
По-сути бессмысленный набор букв
20:54:25 14-01-2025
Наконец то анализировать стали. То что сами напринимали.
21:41:05 14-01-2025
Критикуй, не критикуй, всё равно ... Если не выполняют возложенные на них обязательства, то гнать сса...ми тряпками. Это же министерства, а значит их недоработки ведут к серьезным проблемам в масштабах страны. А в военное время - это на грани вредительства.
22:47:08 14-01-2025
Закройте платные клиники, хватит обманывать народ! Медицина и образование должны быть бесплатными и доступными всем!
07:07:45 15-01-2025
Гость (22:47:08 14-01-2025) Закройте платные клиники, хватит обманывать народ! Медицина ... Не ходите в платные - они сами закроются
07:11:46 15-01-2025
Гость (22:47:08 14-01-2025) Закройте платные клиники, хватит обманывать народ! Медицина ... Гость, эти правители ни когда не сделают бесплатными и доступными. Для этого надо иметь совесть или революцию.