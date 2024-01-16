Володин рассказал, сколько денег сэкономила Госдума в 2023 году
Деньги вернули в государственную казну
16 января 2024, 17:34, ИА Амител
Фото: t.me/vv_volodin
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в 2023 году ГД сэкономила 1,2 млрд рублей, пишет "Парламентская газета".
Володин на пленарном заседании 16 января подчеркнул, что экономия за прошлый год составила 1,22 млрд рублей.
"Это в том числе экономия фонда оплаты труда", – уточнил спикер нижней палаты.
Деньги Госдума вернула в государственную казну.
17:36:03 16-01-2024
А сколько будет экономии если этих дармоедов разогнать ???
19:56:35 16-01-2024
Показуха. Надо на 50% сократить расходы а то и вообще обнулить. По советскому образцу. На сессию с сохранением зарплаты и бесплатным проездом ну можно и покормить три раза в день. Все остальное платно.
01:07:34 17-01-2024
Гнать их в шею с сенаторами вместе. И отобрать все: пайки, квартиры, члено возы, кухарок, массажистов, помощников, прилипал, котлеты в карман, ЛИЗОБЛЮДОВ.... А потом посчитаем. Сборище бездельников. Законодательный орган и ни одного юриста. Кто угодно, спортсмены, каторжане, певцы, актеры, старперы, но ни одного по теме.
11:32:18 17-01-2024
Сэкономленные деньги - это деньги на содержание Госдумы или они просто решили отжать их из других статей расхода бюджета страны?
15:09:06 17-01-2024
Заменить их всех на обезьян, они еще лучше по команде будут кнопки нажимать. А денег нужно лишь на покупку бананов.