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Володин рассказал, сколько денег сэкономила Госдума в 2023 году

Деньги вернули в государственную казну

16 января 2024, 17:34, ИА Амител

Фото: t.me/vv_volodin
Фото: t.me/vv_volodin

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в 2023 году ГД сэкономила 1,2 млрд рублей, пишет "Парламентская газета".

Володин на пленарном заседании 16 января подчеркнул, что экономия за прошлый год составила 1,22 млрд рублей.

"Это в том числе экономия фонда оплаты труда", – уточнил спикер нижней палаты.

Деньги Госдума вернула в государственную казну.

Госдума деньги

Комментарии 5

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Гость

17:36:03 16-01-2024

А сколько будет экономии если этих дармоедов разогнать ???

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Гость

19:56:35 16-01-2024

Показуха. Надо на 50% сократить расходы а то и вообще обнулить. По советскому образцу. На сессию с сохранением зарплаты и бесплатным проездом ну можно и покормить три раза в день. Все остальное платно.

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Гость

01:07:34 17-01-2024

Гнать их в шею с сенаторами вместе. И отобрать все: пайки, квартиры, члено возы, кухарок, массажистов, помощников, прилипал, котлеты в карман, ЛИЗОБЛЮДОВ.... А потом посчитаем. Сборище бездельников. Законодательный орган и ни одного юриста. Кто угодно, спортсмены, каторжане, певцы, актеры, старперы, но ни одного по теме.

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гость

11:32:18 17-01-2024

Сэкономленные деньги - это деньги на содержание Госдумы или они просто решили отжать их из других статей расхода бюджета страны?

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Гость

15:09:06 17-01-2024

Заменить их всех на обезьян, они еще лучше по команде будут кнопки нажимать. А денег нужно лишь на покупку бананов.

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