Володин рассказал, сколько денег сэкономила Госдума в 2023 году

Деньги вернули в государственную казну

16 января 2024, 17:34, ИА Амител

Фото: t.me/vv_volodin

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в 2023 году ГД сэкономила 1,2 млрд рублей, пишет "Парламентская газета".

Володин на пленарном заседании 16 января подчеркнул, что экономия за прошлый год составила 1,22 млрд рублей.

"Это в том числе экономия фонда оплаты труда", – уточнил спикер нижней палаты.

Деньги Госдума вернула в государственную казну.