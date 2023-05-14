Володин спросил россиян о том, стоит ли запретить разливайкам торговать ночью

По его словам, часто поступают жалобы от жителей многоквартирных домов

14 мая 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале поднял вопрос о работе магазинов разливных напитков в жилых домах.

Володин заявил, что ему часто поступают жалобы на то, что подобные точки торгуют ночью, а это доставляет неудобство жильцам.

В связи с этим спикер предложил подписчикам порассуждать на тему того, стоит ли ограничить возможность ночной торговли алкоголем в магазинах, расположенных в жилых домах.

Большинство голосовавших поддержали идею запрета на ночную продажу.