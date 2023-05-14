Володин спросил россиян о том, стоит ли запретить разливайкам торговать ночью
По его словам, часто поступают жалобы от жителей многоквартирных домов
14 мая 2023, 16:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале поднял вопрос о работе магазинов разливных напитков в жилых домах.
Володин заявил, что ему часто поступают жалобы на то, что подобные точки торгуют ночью, а это доставляет неудобство жильцам.
В связи с этим спикер предложил подписчикам порассуждать на тему того, стоит ли ограничить возможность ночной торговли алкоголем в магазинах, расположенных в жилых домах.
Большинство голосовавших поддержали идею запрета на ночную продажу.
17:08:49 14-05-2023
блин, как повысить тарифы ЖКХ, россиян не спрашивают! А закрыть злачные места, так надо будет, похоже, собрать подписи всего населения страны, включая младенцев.
19:45:15 14-05-2023
проблема!!! (17:08:49 14-05-2023) блин, как повысить тарифы ЖКХ, россиян не спрашивают! А закр... Согласен полностью!!!
10:11:33 15-05-2023
В такое время
10:45:18 15-05-2023
Алкоголь надо продавать только в запечатанной таре, с пломбировкой акцизной маркой. Алкоголь можно продавать только в специально отведённых, отделённых от продуктов, магазинах с отдельным входом. Безобразте, когда в "Красное и Белое" свободно заходят дети за шоколадками и чупа-чупсами...
10:30:38 18-05-2023
Ну да, ну да... У города и страны закончились все проблемы.