В Барнауле создадут дополнительные бригады по отлову бродячих собак
А также проработают вопрос о расширении приюта для бездомных животных "Ласка"
14 мая 2023, 08:00, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк 13 мая провёл выездное совещание в приюте "Ласка", в ходе которого сообщил, что в городе создадут дополнительные бригады по отлову бездомных собак. Об этом рассказали в горадминистрации.
Во время визита градоначальник пообщался с зампредом организации Софьей Куликовой, которая обратила внимание на проблему дворняг. По её словам, многие владельцы по-прежнему не чувствуют ответственности и допускают самовыгул и неправильное содержание животных, из-за чего появляются новые потомства бездомных щенков. Франк поддержал Куликову, отметив, что проблема требует дополнительного решения.
"В этом случае нужны незамедлительные меры, нельзя допустить свободного передвижения бродячих собак по улицам города. В связи с этим принято решение создать дополнительные бригады по их отлову. Профильными комитетами уже формируются предложения по организации данной работы", – сообщил глава города.
А поскольку в таком случае увеличится и число отловленных животных, то по поручению градоначальника прорабатывают вопрос и о расширении площадей "Ласки", подчеркнули в мэрии.
08:33:50 14-05-2023
Судя по фото эта бригада по отлову собак сможет любой хохляцкий населённый пункт взять, без артиллерии. Ку да ещё их увеличивать ?
08:58:38 14-05-2023
Вот и чудесно. Надеюсь, передержка в приюте не будет долгой. 2-3 дня и либо возврат объявившемуся владельцу (с внушительным штрафом), либо утилизация в соответствии с потребностями народного хозяйства (мыло, сапоги, шапки, шашлык).
10:09:11 14-05-2023
Да неужели займутся отловом бродячих собак
10:18:14 14-05-2023
Пока у животных есть свободный доступ к еде в виде мусорных пакетов и подкормки местными жителями, проблема стай бродячих животных (собак) не решиться ни когда! Все равно что носить воду в решете...
12:59:18 14-05-2023
Наконец-то. Впрочем, пока нет новых вакансий в службе занятости.
14:37:07 14-05-2023
Отловят стерелизуюи и обратно на улицу, а собаки в стаю и на людей кидаются, за то сколько бюджетных средств можно освоить.
16:45:11 14-05-2023
Гость (14:37:07 14-05-2023) Отловят стерелизуюи и обратно на улицу, а собаки в стаю и на... Только вчера чипированный пёс на меня бросался. Спасибо Ласке за заботу и чтоб вам так же хорошо жилось!
14:58:41 14-05-2023
Необходимо, чтобы отлов производился гуманным способом. Считаю что к этой работе нужно привлечь на платной основе волонтёров, которые помогают в работе с животными. С приютом Ласка имеется существенная проблема. Прошлой осенью я решила помогать приюту своими пожертвованиями, нашла их интернет сайт и, к своему удивлению, как ни искала, не обнаружила никаких данных для перечисления денег.
16:35:51 14-05-2023
Горожанка (14:58:41 14-05-2023) Необходимо, чтобы отлов производился гуманным способом. Счит... по любому через три дня утилизировать. Выпускать назад нельзя!
10:35:16 15-05-2023
Горожанка (14:58:41 14-05-2023) Необходимо, чтобы отлов производился гуманным способом. Счит... ТАМ ТОЛЬКО НА КАРТУ КУЛИКОВОЙ, А ОТЧЕТА О ПОСТУПЛЕНИЯХ И О ТРАТАХ НИКАКИХ.
08:33:58 16-05-2023
Горожанка (14:58:41 14-05-2023) Необходимо, чтобы отлов производился гуманным способом. Счит... Что за бред вы несёте? Не нашла = не захотела найти, а языком трепать легко!
16:47:42 14-05-2023
Собак убрать из города. Зоошизу на лоботомию
08:35:22 16-05-2023
Гость (16:47:42 14-05-2023) Собак убрать из города. Зоошизу на лоботомию... Неадекватов нужно изолировать от общества! Жаждующие убивать не должны жить среди людей!
16:47:54 14-05-2023
Сразу вдоль тр Павловского, на перекрестке с Сиреневой. Рядом с лицеем 121 , полно собак.
17:06:04 14-05-2023
Московские власти недавно сообщали о новом подходе к проблеме бродячих собак – их будут отлавливать и помещать в приюты, но потом НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ВЫПУСКАТЬ НА ВОЛЮ ЖИВОТНЫХ, ТАК КАК ЭТО ПРИЗНАНО НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ. Если ранее ловили, стерилизовали, отпускали, то теперь – НЕТ!!! Мы можем только догадываться, что там с собаками будет дальше (особенно учитывая, что МСК в 30 раз больше Барнаула, соответственно и количество собак). Но отловленные больше не попадут на улицы населенных пунктов.
20:02:43 14-05-2023
Московский опыт (17:06:04 14-05-2023) Московские власти недавно сообщали о новом подходе к проблем... Где вы прочитали, что такой закон принят, это были просто предложения.
21:58:16 14-05-2023
Гость (20:02:43 14-05-2023) Где вы прочитали, что такой закон принят, это были просто пр... вовсе не предложение, а официальное заявление московского чиновника, в сферу компетенции которого входит данный вопрос. Ранее здесь была его прямая цитата, сейчас не припомню фамилию.
21:38:40 14-05-2023
Московский опыт (17:06:04 14-05-2023) Московские власти недавно сообщали о новом подходе к проблем... Их и сейчас не выпускают обратно в Москве. В приютах содержатся тысячи собак. По мне так делать нечего, содержать пожизненно эту ораву.
00:20:47 16-05-2023
Гость (21:38:40 14-05-2023) Их и сейчас не выпускают обратно в Москве. В приютах содержа... Верно, содержите насильников, педофилов убийц
00:22:48 16-05-2023
Гость (16:47:42 14-05-2023) Собак убрать из города. Зоошизу на лоботомию... Вы видно уже прошли её
07:36:07 16-05-2023
Гость (00:22:48 16-05-2023) Вы видно уже прошли её... А вы чего ждете? Вам нужнее...
02:45:30 17-05-2023
Живодеры одни кругом, скоро друг друга жрать начнёте такими темпами. Все к тому идёт