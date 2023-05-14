В Барнауле создадут дополнительные бригады по отлову бродячих собак

А также проработают вопрос о расширении приюта для бездомных животных "Ласка"

14 мая 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: barnaul.press

Мэр Барнаула Вячеслав Франк 13 мая провёл выездное совещание в приюте "Ласка", в ходе которого сообщил, что в городе создадут дополнительные бригады по отлову бездомных собак. Об этом рассказали в горадминистрации.

Во время визита градоначальник пообщался с зампредом организации Софьей Куликовой, которая обратила внимание на проблему дворняг. По её словам, многие владельцы по-прежнему не чувствуют ответственности и допускают самовыгул и неправильное содержание животных, из-за чего появляются новые потомства бездомных щенков. Франк поддержал Куликову, отметив, что проблема требует дополнительного решения.

"В этом случае нужны незамедлительные меры, нельзя допустить свободного передвижения бродячих собак по улицам города. В связи с этим принято решение создать дополнительные бригады по их отлову. Профильными комитетами уже формируются предложения по организации данной работы", – сообщил глава города.

А поскольку в таком случае увеличится и число отловленных животных, то по поручению градоначальника прорабатывают вопрос и о расширении площадей "Ласки", подчеркнули в мэрии.