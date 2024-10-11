Володин связал квадроберов со "зловещим планом Запада"

По его словам, Россия должна спасти людей от "расчеловечивания"

11 октября 2024, 17:23, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: t.me/vv_volodin

Глава Государственной Думы Вячеслав Володин описал ключевые особенности глобального проекта, который Запад реализует для того, чтобы люди перестали быть людьми.

В своем телеграм-канале политик отметил, что в рамках этого плана происходит "отлучение от церкви и веры", отказ от своей истории, семьи и деторождения. Также активно пропагандируется смена пола и ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено решением Верховного суда РФ).

В то же время позитивные ценности, такие как продолжение рода, передача новому поколению морали, истории и культуры, намеренно блокируются.

Однако, по словам Володина, сегодня западный проект идет еще дальше. Он подталкивает людей к отказу не только от гендерной, но и от человеческой идентичности, предлагая попробовать себя в роли животных, вымышленных персонажей и мифических существ.

Примером этого является движение квадроберов, которое возникло на Западе. Участники этого движения бегают на четвереньках и подражают зверям.

Володин подчеркивает, что в ходе этой кампании по "расчеловечиванию" Запад стремится превратить население в "суррогатов" – безвольных и покорных марионеток, с которыми можно делать все, что угодно.

"Нам очень важно спасти людей от этого, уберечь их от дальнейшего расчеловечивания", – написал политик.

Он напомнил, что Россия, в отличие от Запада, выступает за защиту традиционных ценностей, включая сохранение духовной природы человека.

