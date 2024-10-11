Володин связал квадроберов со "зловещим планом Запада"
По его словам, Россия должна спасти людей от "расчеловечивания"
11 октября 2024, 17:23, ИА Амител
Глава Государственной Думы Вячеслав Володин описал ключевые особенности глобального проекта, который Запад реализует для того, чтобы люди перестали быть людьми.
В своем телеграм-канале политик отметил, что в рамках этого плана происходит "отлучение от церкви и веры", отказ от своей истории, семьи и деторождения. Также активно пропагандируется смена пола и ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено решением Верховного суда РФ).
В то же время позитивные ценности, такие как продолжение рода, передача новому поколению морали, истории и культуры, намеренно блокируются.
Однако, по словам Володина, сегодня западный проект идет еще дальше. Он подталкивает людей к отказу не только от гендерной, но и от человеческой идентичности, предлагая попробовать себя в роли животных, вымышленных персонажей и мифических существ.
Примером этого является движение квадроберов, которое возникло на Западе. Участники этого движения бегают на четвереньках и подражают зверям.
Володин подчеркивает, что в ходе этой кампании по "расчеловечиванию" Запад стремится превратить население в "суррогатов" – безвольных и покорных марионеток, с которыми можно делать все, что угодно.
"Нам очень важно спасти людей от этого, уберечь их от дальнейшего расчеловечивания", – написал политик.
Он напомнил, что Россия, в отличие от Запада, выступает за защиту традиционных ценностей, включая сохранение духовной природы человека.
17:33:13 11-10-2024
Смешной дядька, на таких сказках карьеру и сделал
17:37:13 11-10-2024
Гость (17:33:13 11-10-2024) Смешной дядька, на таких сказках карьеру и сделал... Да не на сказках он сделал. Все знают, на чем. Или чем.
17:46:34 11-10-2024
Смотришь на Володина и удивляешься... Вроде бы уже под ***ку лет, а такую глупость несет... Организуй отправку корма для квадробоберов в страны запада по заниженным ценам. Они, лет через несколько (когда пометов по 5-7 сделают), ЕдРо на руках в Овальный кабинет занесут. Но эта партия только с населения РФ бабло стричь хочет... На перспективу думать не в состоянии...
19:35:49 11-10-2024
Значит, по мнению Володина, игра "в кошечек-собачек" приводит к "расчеловечиванию". А игра "в солдатиков", интересно, к чему приводит?
21:20:52 11-10-2024
Кхм... (19:35:49 11-10-2024) Значит, по мнению Володина, игра "в кошечек-собачек" приводи...
К "продолжению рода, передачи новому поколению морали, истории и культуры", ессно.
Это раньше было достаточно посадить дерево, построить дом и родить сына. Теперь нужно заплатить налоги, оставить после себя именную парту и успеть завести не менее 2,15-2,17 детей.
08:09:35 12-10-2024
Ну этот то куда полез?
12:50:25 12-10-2024
Смешал все в кучу. Церковь, ЛГБТ и квадроберов..
11:58:39 13-10-2024
Если присмотреться, он даже очень напоминает домашнего хищника.